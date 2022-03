Mario Biondi “9 figli? Progetto di vita e amore”/ “Sono fratelli a tutti gli effetti”

Il noto musicista Mario Biondi è stato ospite stamane in collegamento con il programma di Rai Uno, Uno Mattina in Famiglia, classico talk del weekend del primo canale. Si parla di famiglia e il cantautore etneo non può che essere uno dei maggiori esponenti della famiglia, essendo padre di nove ragazzi/bambini, avuti da 4 donne diverse. Si tratta precisamente di Marzio, Zoe, Marika, Chiara, Rei, Luis, Mia, Milo e infine Maria Edda. Tiberio Timperi ha incalzato Mario Biondi sul perchè si fanno pochi figli e lui ha replicato: “Perchè si fanno pochi figli? A quel che sento la voce di corridoio dice che abbiamo cose da fare, lavoriamo e soprattutto non abbiamo abbastanza tempo da dedicare ad un nascituro…”.

La seconda domanda è stata come mai ha fatto così tanti figli il cantautore siciliano: “Assolutamente un progetto di vita, assolutamente dedizione alla vita, assolutamente amore condiviso e assolutamente gioia per la vita”. Ma riescono mai a stare tutti assieme? “Noi tendenzialmente ogni fine settimane stiamo tutti quanti assieme – spiega l’artista in diretta tv su Rai Uno – ovviamente gli anni passano, i più grandi hanno ovviamente impegni come le persone mature, quindi durante la settimana è difficile vederli. Il più grande ha 25 anni ed è papà a sua volta di un bimbo. Si sono anche nonno… Zoe ha 23 anni, fa grafica pubblicitaria per un’azienda molto importante, Marica è una modella internazionale e quando è in Italia la becchiamo, tutto il resto è più reperibile. Mi sono goduto mia figlia Marica ieri sera che mi ha fatto fare tardi”

MARIO BIONDI: “DONNE INTELLIGENTI AL MIO FIANCO”

Ci sono state delle difficoltà nel corso della vita, soprattutto nei rapporti con le sue donne/mogli, ma tutto sommato è sempre andato tutto per il meglio: “Non è stato sempre semplice – ha confessato Mario Biondi – ma ho avuto la fortuna di accompagnarmi a signore piuttosto intelligenti e dal cuore molto buono, in certe occasioni è stato molto più facile che in altre ma mi sono impegnato a fondo perchè i ragazzi stessero insieme, e stanno insieme, sono fratelli a tutti gli effetti, non accetto vezzeggiativi o diminutivi”.

Mario Biondi racconta di come i figli siano la sua prima giuria quanto scrive nuove canzoni: “Mi chiedono loro spesso cosa ho fatto, cosa ho registrato. Tutti hanno a che fare con la musica, tutti hanno studiato musica o uno strumento, sono innamorati della musica, o la fanno o la amano”. Si è parlato anche del brano che Mario Biondi ha dedicato al padre, dal titolo ‘Tu malatia’: “Brano in siciliano dedicato a mio padre, una canzone alla quale sono molto legato e che ha cambiato la mia vita per certi versi, grazie a questa canzone mio padre decise di tornare in Sicilia dopo una lunga permanenza emiliana, ed è una canzone molto bella”. Il cantautore ha concluso l’intervista dicendo: “Perchè fare figli oggi? Sempre solo per amore e per dedizione alla vita, prescindendo dalla propria e dedicandosi a quella degli altri”.











