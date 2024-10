Nelle ultime ore non si fa altro che parlare di Mario Cusitore, che come ha segnalato Lorenzo Pugnaloni, ha confessato di aver avuto un rapporto intimo con Morena del parterre femminile di Uomini e Donne. Il partenopeo che da poco si è inserito come presenza fissa nel programma, ha ammesso quanto successo in auto fuori da una discoteca con la dama, che secondo le anticipazioni del dating show si sarebbe offesa in puntata poichè avrebbe preferito mantenere private quelle affermazioni tutelando la sua privacy.

La donna è tornata a Uomini e Donne proprio per conoscere Mario Cusitore, star di Uomini e Donne per la stagione 2024/2025 e non solo! Già lo scorso anno si era fatto riconoscere per le sue doti da latin lover nel trono di Ida Platano, anche se con lei è finita malissimo per un tradimento avvenuto durante il percorso. L’ex tronista ci è rimasta talmente male da interrompere la sua partecipazione a Uomini e Donne, tanto che quest’anno non ha voluto sedersi di nuovo nel parterre femminile, scegliendo di dedicarsi ai suoi affetti.

Mario Cusitore rivela in diretta dettagli intimi sulla notte con Morena e lei sbotta: “Non dovevi farlo!”

Morena, come abbiamo accennato, si era ripresentata un anno dopo nel programma per conoscere Mario Cusitore, dal quale è rimasta affascinata per via del suo carattere e aspetto fisico. La confessione bollente ha creato tanto scalpore, specialmente sui social dove i commenti sono tra i più disparati contro il cavaliere napoletano, che non perde mai occasione di far parlare di sè. Dopo la notizia del racconto in puntata, alcuni utenti hanno gridato “Vergogna!”, empatizzando con Morena, la dama che nella scorsa stagione si era legata sentimentalmente a Gianluca, con il quale però è già finita.

In puntata, dopo la confessione hot della notte bollente con Morena, Mario Cusitore ha preso la decisione di smettere la conoscenza con Margherita e di dedicarsi solo a Morena. Pare oltretutto che in studio ci sarà un intervento di Tina Cipollari, la quale sarà stata colei che lo spingerà a confessare tutto quello che è successo con la dama, tanto che lui rivelerà anche un dettaglio molto intimo, quello secondo cui Morena avrebbe dimenticato le sue mutande nella sua auto. I social gridano allo scandalo, anche se alcuni utenti non si aspettavano altro che questo dal cavaliere.