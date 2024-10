Mario Cusitore choc a Uomini e Donne

Mario Cusitore non perde tempo a Uomini e Donne e, nel corso della registrazione di Uomini e donne del 30 settembre si è lasciato andare ad una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, Mario, al centro dello studio, ha avuto un confronto con Morena Farfante, la donna con cui stava uscendo insieme a Margherita. Se con quest’ultima ha chiuso, con Morena, al centro dello studio, c’è stata una discussione.

Tra i due i toni si sono accesi e, durante lo scontro, il cavaliere napoletano ha raccontato cos’è successo con Morena durante una sera in cui sono usciti insieme. Mario, così, ha raccontato di aver fatto ses*o con Morena in auto fuori dalla discoteca. Un racconto che lascia basito l’intero studio.

La reazione di Morena alla confessione di Mario Cusitore a Uomini e Donne

A far rumoreggiare lo studio di Uomini e Donne non è stata la notte che Mario e Morena hanno trascorso insieme perché il regolamento del trono over lo permette ma il modo in cui è stato raccontato da Mario. Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, infatti, l’ex corteggiatore di Ida Platano ha raccontato tutto nel bel mezzo della discussione lasciando senza parole anche Morena che, per privacy, avrebbe preferito non raccontarlo e, soprattutto, non svelare i dettagli.

Il racconto di Mario ha scatenato la polemica anche sul web con diversi utenti che puntano il dito contro il cavaliere accusandolo di non essere affatto cambiato. Resta top secret, per il momento, la reazione di Gianni Sperti, di Tina Cipollari che, pur avendo tanti dubbi su Mario, si era detta pronta a cambiare idea e delle altre dame. Tra quelle più attesa c’è quella di Cristina Tenuta con cui Mario ha avuto una frequentazione telefonica durante l’estate.