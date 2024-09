Mario Cusitore single: il ritorno a Uomini e Donne

Mario Cusitore è pronto ad animare lo studio di Uomini e Donne tornando in trasmissione come cavaliere del trono over. Dopo aver partecipato alla prima registrazione della nuova stagione durante la quale ha avuto un confronto con Cristina Tenuta che, durante i mesi estivi, ha provato a conoscere meglio il napoletano. Dopo qualche messaggio, però, tutto si è interrotto fino al ritorno in studio di Mario che, ufficialmente single, ha deciso di rimettersi in gioco diventando un parterre del trono over di Uomini e Donne.

Deciso a trovare nuovamente l’amore, Cusitore, durante la sua prima puntata da cavaliere del trono over, ha scelto di ballare con Cristina Tenuta dando, forse, il via ad una nuova conoscenza. Cristina che non ha mai nascosto di avere un interesse per lui, riuscirà a conquistare il cuore del napoletano?

Mario Cusitore, nessun confronto con Ida Platano

Dopo essersi visti nello studio di Uomini e Donne nella scorsa stagione, Mario Cusitore e Ida Platano non si sono più rivisti. Ida, infatti, è tornato nuovamente in studio non accettando l’offerta di Maria De Filippi di tornare come dama del trono over. Nonostante i vari tentativi di riconquistare la fiducia di Ida, raggiungendola anche a Brescia in due occasione, Mario ha dovuto arrendersi.

Ufficialmente single, Cusitore ha così scelto di rimettersi in gioco partecipando nuovamente a Uomini e donne ma in una veste differente. Tra le dame del trono over, dunque, ci sarà la donna che riuscirà a conquistare il cuore di cusitore?