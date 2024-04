Mario Cusitore e Pierpaolo Siano dopo l’addio di Ida Platano a Uomini e Donne/ Uno in silenzio, l’altro…

Mario Cusitore e Pierpaolo Siano dopo il trono di Ida Platano a Uomini e Donne

Mario Cusitore e Pierpaolo Siano, dopo l’addio di Ida Platano a Uomini e Donne, hanno avuto una reazione diversa. Il percorso di Ida sul trono si è concluso con una non scelta dopo la segnalazione su Mario Cusitore che si è rivelata vera. La tronista, stanca e delusa dal corteggiatore napoletano a cui aveva provato a dare fiducia, ha scelto di eliminarlo non aspettandosi una reazione forte e decisa di Pierpaolo. Quest’ultimo, infatti, l’ha accusata di averlo preso in giro e di non averlo eliminato per poter continuare a “correre dietro a Mario”, come hanno svelato le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni. Dopo l’addio alla trasmissione, Mario è rimasto in religioso silenzio.

Sul suo profilo Instagram, infatti, tutto tace. Nessuna storia, nessuna foto e nessun riferimento a quello che è stato il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. Diversa, invece, la reazione di Pierpaolo che ha deciso autonomamente di andare via ammettendo che, in caso di scelta, il suo sarebbe stato un no.

Pierpaolo Siano dopo Ida Platano: “Sempre a testa alta”

Pierpaolo siano, contrariamente a Mario Cusitore, dopo essersi eliminato, è tornato attivo sui social. “Sempre a testa alta“, ha scritto dopo la registrazione della puntata di Uomini e Donne in cui si è scontrato con Ida Platano prima di andare via. Successivamente, ha condiviso una storia scrivendo “party” documentando anche il suo ritorno a lavoro come dj. Pierpaolo, dunque, sembrerebbe aver voltato definitivamente pagina dopo aver provato a corteggiare Ida.

La Platano, invece, dopo aver rotto il silenzio con un messaggio di ringraziamento per i fan, è tornata alla sua vita. Oltre a gestire la sua giornata da mamma single, si sta dedicando al lavoro come documentano i contenuti social che sta condividendo.











