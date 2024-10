Mario Cusitore tra Morena e Margherita a Uomini e Donne

Mario Cusitore tra Morena e Margherita a Uomini e Donne. Nel corso della puntata del 2 ottobre, il cavaliere e le due dama si ritrovano al centro dello studio. “Mario è venuto a prendermi e siamo andati a fare un aperitivo. Ho avuto la sensazione che non volesse andare via ma poi ha ricevuto una telefonata e ho capito che aveva appuntamento con Margherita”, racconta Morena.

“Ma io vorrei sapere le sensazioni della tua serata con me“, interviene Mario. “Io sono stata bene anche perché hai un atteggiamento da abile seduttore. Riesci a corteggiare bene una donna. E’ stata una serata piacevole”, spiega la dama. “Hai tatuato anche il nome di Morena sul polso?”, punzecchia Tina Cipollari alludendo al tatuaggio fatto per Ida Platano nella scorsa stagione e scatenando le risate di tutti i presenti in studio.

Mario Cusitore e Mario Verona si contendono Morena

“La cosa bella è che entrambe sapevano del doppio appuntamento senza che io parlassi. Lei (Morena, ndr) è stata furba perché mi ha spruzzato il profumo e io ho un passato con il profumo“, dice ancora Mario facendo riferimento ad un episodio del trono di Ida Platano. Anche con Margherita, l’appuntamento è andato bene. “Entrambe continuereste?”, chiede Maria De Filippi ricevendo la risposta affermativa da entrambe.

“Felicissimo di queste risposte”, punzecchia ancora Tina. “Io mi sento più vicino a Morena anche perché Margherita ha detto che io ero troppo grande per lei. Poi, però, Margherita ha recuperato mentre Morena si è allontanata perché non si fatta viva con il telefono che, per me, è importante”, puntualizza Mario. “Quando mi sono allontanata? Solo perché non ho mandato il messaggio del buongiorno ti sei sentito trascurato?“, ribatte immediatamente la dama. “Sono stato bene con entrambe e continuerei con entrambe“, dice Mario. “Lo sai che Morena stasera esce con Mariuccio (Mario Verona, ndr) e che ha provato a baciarla?”, chiede la padrona di casa ricevendo una risposta affermativa dal cavaliere napoletano. “Mario mi manda anche foto seminude“, dice poi Morena svelando di ricevere da Verona immagini in cui è a petto nudo.

