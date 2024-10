Chi è Gianluca Rocchetti: ex cavaliere di Uomini e Donne

Gianluca Rocchetti è stato un cavaliere del trono over di Uomini e donne. Protagonista della scorsa stagione, ha lasciato la trasmissione per vivere la storia con Maura Vitale, tornata in studio per corteggiare Mario Cusitore che, dopo qualche dubbio, ha deciso di farla restare per frequentarla. Gianluca ha 43 anni, è un collaudatore di auto ed è titolare di un negozio specializzato in auto sportive ed è papà di una ragazza di 19 anni.

All’interno del programma di Maria De Filippi, ha conosciuto Maura Vitale con cui è cominciata una frequentazione fino alla scelta di lasciare la trasmissione su richiesta proprio di Maura. “’Usciamo insieme da circa due mesi e per me Gianluca è stato come un terremoto. E’ riuscito a far crollare le barriere che ho sempre innalzato per il mio passato perché ho avuto sempre pregiudizi da parte di persone che si sono soffermate sulla copertina o perché ero la compagna di perché il padre dei miei figli è stato un calciatore di Serie A. Con lui sto bene, mi sa anche corteggiare bene. Una volta mi ha anche inviato cento messaggi del buongiorno”, le parole di Maura a cui erano seguite quelle di Gianluca. La storia, però, è finita pochi mesi dopo ed oggi lei, essendo tornata single, ha deciso di corteggiare Mario Cusitore.

Gianluca Rocchetti contro l’ex Maura Vitale

Dopo aver appreso la notizia del ritorno di Maura Vitale a Uomini e Donne, Gianluca Rocchetti si è lasciato andare ad un duro sfogo nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Lollo Magazine. ““i siamo sentiti fino a due giorni fa… sono stato una pedina per il suo gioco!” – ha detto Gianluca Rocchetti che ha poi criticato la ex anche per la scelta di tornare in trasmissione per corteggiare Mario Cusitore.

“Parlava male di lui fino a ieri, questa è l’unica mossa che le rimaneva per tornare!”, le parole di Gianluca a Lorenzo Pugnaloni e che, in studio, hanno scatenato la reazione di Mario che ha ammesso di avere tanti dubbi su Maura e l’interesse che ha dichiarato nei suoi confronti.

