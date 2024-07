Mario Cusitore tronista a Uomini e Donne?/ Lui si sbilancia: “Se Maria De Filippi mi chiama…”

Mario Cusitore sarà il prossimo tronista di Uomini e Donne? Lui rompe il silenzio

Mario Cusitore è stato uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione di Uomini e Donne e continua ad esserlo nonostante il programma sia in pausa e il suo percorso si sia concluso. Mario ha corteggiato Ida Platano durante il suo trono ma è finito al centro di accuse anche pesanti a causa di segnalazioni che hanno messo in discussione la sua credibilità. Alla fine Mario, che poteva essere la scelta di Ida, è stato cacciato dal programma e le sue spiegazioni non credute dalla tronista, che ha dunque concluso il trono senza scegliere.

Mario Cusitore, dopo Uomini e Donne, ha però tentato ancora di avere contatti con Ida Platano e di ricucire il loro rapporto, ma la dama si è rifiutata, rimanendo della sua scelta. A giorni da queste novità, si apre per Cusitore un nuovo spiraglio: quello di tornare sì a Uomini e Donne, ma come tronista.

Mario Cusitore: “Tornare a Uomini e Donne? Sono a disposizione di Maria”

Lui stesso, in un’intervista rilasciata a Nuovo TV, ha d’altronde ammesso di essere disposto a rimettersi in gioco qualora Maria De Filippi lo richiamasse in studio. “Posso dire a Maria che sono a disposizione”, sono state le parole dell’ex corteggiatore, che dunque tornerebbe anche come tronista. Un’ipotesi da non escludere, anche se al momento remota, visto soprattutto com’è finito il suo percorso con Ida Platano. Eppure, anche nell’ultima intervista rilasciata, lo speaker radiofonico, parlando di Ida, ha ammesso di provare per lei ancora sentimenti: “Non è sfumato il mio interesse, lei ha il mio numero di telefono e lo può usare”. Insomma, Mario Cusitore è aperto sia al ritorno a Uomini e Donne che ad una seconda chance con Ida: cosa accadrà?

