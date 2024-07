Nuovi tronisti di Uomini e Donne: chi sono?/ Da Marco Antonio Alessio a Mario Cusitore, i nomi in ballo

Nuovi tronisti Uomini e Donne: i nomi in bilico per il trono maschile

Tanta curiosità intorno alla prossima stagione di Uomini e Donne che prenderà ufficialmente il via a settembre con le prime registrazioni fissate per l’ultima settimana di agosto quando saranno svelati anche i nomi dei nuovi tronisti. Esattamente come accaduti negli anni precedenti, anche a settembre, Uomini e Donne andrà in onda con la formula mista con il trono classico e quello over in onda nello stesso appuntamento. Se il parterre del trono over sarà formato dai nomi più in vista degli ultimi anni a cui si aggiungerà qualche novità, i tronisti saranno nuovi anche se non si esclude la presenza di ex protagonisti del dating show di canale 5.

Per il trono maschile, in particolare, sono tre i nomi più in vista ovvero quelli di Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano e quelli degli ex cavalieri Marco Antonio Alessio e Mario Verona, entrambi attualmente single dopo la fine della storia del primo con Emanuela Malavisi e la fine della frequentazione del secondo con Milena. La redazione, tuttavia, potrebbe anche sorprendere tutti scegliendo due tronisti che non hanno mai partecipato al programma.

Nuovi tronisti Uomini e Donne: ex corteggiatrici promosse a troniste?

Il trono classico potrebbe essere occupato da ex dame del trono over, come accaduto con Ida Platano, dando una possibilità ad ex protagoniste del programma che sono tornate single come Emanuela Malavisi. Tuttavia, i nomi più forti sono quelle delle ex corteggiatrici Virginia Degni e Marika Abbonato, attualmente single dopo aver corteggiato rispettivamente Cristian Forti e Daniele Paudice.

Entrambe le ragazze, pur essendo giovanissime, hanno dimostrato di avere un carattere forte e determinato e di desiderare il vero amore così come Emanuela Malavisi la cui determinazione, ma anche la paura di innamorarsi hanno conquistato il pubblico di Uomini e Donne. Tra tutti i nomi, ci saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne?

