Mario Giordano contro Fedez/ “Paladino diritti civili, ride di un mio difetto fisico”

La puntata serale di Fuori dal Coro si è aperta, forse ovviamente, con la polemica che ha fatto scattare nei giorni scorsi Fedez. Il rapper, infatti, aveva accusato Mario Giordano, direttore della trasmissione, su Intagram di aver fatto contattare alcuni suoi amici per saperne di più sulle sue tendenze sessuali. Una questione a cui il giornalista aveva immediatamente risposto, rigettando le accuse e sostenendo che fossero completamente false. In apertura, Mario Giordano ha voluto dedicate un breve messaggio a Fedez.

Mario Giordano contro Fedez: “I testicoli li ho”

“Mi sento quasi onorato”, ha raccontato Mario Giordano rivolgendosi direttamente a Fedez, “poi, certo, il video non era elegante e non aveva parole gentili”. E per rincarare la dose è stato presentato un breve estratto dello sfogo social del rapper: “Voglio sapere se Mario Giordano”, ha detto Fedez, “ha ancora i testicoli attaccati allo scroto, se lo chiedono in tanti secondo me”.

“La volevo tranquillizzare, caro Fedez“, ha risposto mario Giordano, “i testicoli sono attaccati e tutto va bene, e la questione della voce, lo so, è un mio difetto fisico, l’ho detto tante volte e mi ha anche fatto soffrire da piccolino. Mi stupisce che lei, il paladino dei diritti civili, si attacchi ai difetti fisici degli altri. Non si attaccano le persone sui difetti fisici, non le pare? Poi, voglio dire, l’hanno eletta paladino, ma lei cantava che ha un odio represso per le persone gay, che voleva stuprare la Moratti e tagliarle la gola con il taglierino”, ha raccontato Mario Giordano, rivolgendosi ancora a Fedez. “Poi di recente, lei, campione dei diritti civili, si è messo a ridere mentre parlava di Emanuela Orlandi, una delle tragedie d’Italia, lei ha reagito a questa vicenda con una risata. Di lezioni da lei, caro Fedez, non ne prendiamo. Capiamo che cerca visibilità, ma non lo faccia sulle nostre spalle. Lei deve avere rispetto dei nostri inviati, che non vengono ad indagare sulle sue tendenze sessuali, non stanno nella loro torre di lusso a Milano, vanno nelle periferie. Non parleremo di lei, neanche un servizio sa?!”.

