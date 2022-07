Mario Giordano fermato da Mediaset?/ Ride su caduta governo Draghi: scoppia caso ma…

È diventato un caso lo scontro tra Mario Giordano e Matteo Ricci a Zona Bianca, tanto che sui social circola la voce che il conduttore sia stato fermato da Mediaset per aver riso in diretta tv della caduta del governo Draghi, come riportato da Bufale.net. Il video della puntata mostra effettivamente Giordano ridere nel momento in cui l’esponente del Pd e sindaco di Pesaro parla delle prospettive dell’Italia alla luce dei recenti accadimenti politici.

Per il conduttore di Fuori dal Coro il governo non era così forte da andare avanti, così da scoppiare a ridere quando Ricci ha prospettato scenari molto negativi. Mario Giordano, già al centro di indiscrezioni simili in passato a causa di contenuti di Fuori dal coro ritenuti a favore del pubblico no vax, con relative fake news e successive censure, è finito di nuovo al centro delle voci riguardanti un possibile stop di Mediaset, che in realtà non c’è. Al momento, infatti, non ci sono riscontri in merito ad eventuali strascichi di tale scontro televisivo.

RICCI E GIORDANO, LA RICOSTRUZIONE DELLO SCONTRO

«Noi avevamo in carica un governo e un premier i più forti possibili che potevamo avere, era appena andato in Algeria a trattare il gas», dice Matteo Ricci in collegamento con Zona Bianca. Mario Giordano comincia a ridergli in faccia, scatenando la dura reazione del sindaco dem. «Se a Giordano fa ridere io penso che gli italiani stiano ridendo poco in queste ore». Il conduttore di Fuori dal coro spiega subito la sua reazione: «Sto ridendo perché non c’è una maggioranza, come fa a essere forte un governo che ha fatto quello spettacolo lì in Parlamento, e che evidentemente non ha più una maggioranza». Ma Matteo Ricci incalza: «Infatti non fa ridere per niente, Giordano, lei che denuncia i guasti degli italiani e problemi che ci sono. Non fa ridere per niente, i problemi dell’Italia sono drammatici e avremo un autunno tremendo. Abbiamo visto un servizio in cui l’inflazione mette a dura prova il potere d’acquisto delle famiglie e la capacità delle imprese di stare in piedi. E lei ride, ride perché è caduto il governo del migliore italiano che potevamo avere in questo momento. E lei ride, alla faccia degli italiani. Bravo! Bravo! Bravo!». Mario Giordano allora gli spiega che ride perché in realtà il governo Draghi non aveva la forza né era in grado di affrontare i problemi. Lo scontro ha poi epilogo con le voci che si accavallano.

