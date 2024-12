Mario Gregoraci è il padre di Elisabetta Gregoraci, personaggio che sarà ospite della trasmissione Storie di Donne al Bivio, programma che andrà in onda sabato 7 Dicembre 2024. La storia della famiglia Gregoraci è per certi versi drammatica, ma Elisabetta è sempre stata e ha sempre manifestato il proprio legame verso i propri genitori.

Mario Gregoraci ha 72 anni ed era un dipendente impiegato di Soverato, provincia di Catanzaro in Calabria. Della sua vita si conoscono poche cose, tra queste sappiamo della sua passione per il karate e una passione che condivide proprio con sua figlia Elisabetta. Una curiosità è che Mario è di due anni più giovane di Flavio Briatore, grande amore passato ed ex marito di Elisabetta Gregoraci.

La vita di Mario è stata segnata da un unico grande amore, quello verso la moglie Melina Francavilla, madre di Elisabetta (nata nel 1980) e Marzia, secondogenita nata invece un anno dopo. Melina è venuta a mancare a solo 52 anni quando è scomparsa dopo un tumore al seno il giorno 29 Giugno 2011. La donna ha vissuto una lunga agonia per un tumore al seno e una malattia che aveva da quando aveva compiuto 37 anni.

Mario Gregoraci e il legame con la famiglia e la figlia Elisabetta

Mario Gregoraci è apparso qualche volta in tv, in ospitate insieme alla figlia Elisabetta. Qualche anno fa prese parte ad una puntata di Domenica In dove raccontò: “Sono stato un papà fortunato, non ne parlo molto in pubblico ma sono orgoglioso davvero di Elisabetta che ha lo stesso carattere di mamma Melina”, ha ricordato con affetto l’uomo.

Nell’intervista Mario ha sottolineato che lui per le figlie e per i nipoti ci sarà sempre e allo stesso tempo ha svelato in diretta di avere una nuova compagna con il quale sta trascorrendo la propria vita. I due hanno raccontato il forte legame che ha caratterizzato la propria vita, e circa un anno fa i due in diretta tv hanno parlato della morte della nonna di Elisabetta, venuta a mancare a 102 anni:

“Lei è sempre stata bene, ha avuto una leggera ischemia recentemente ma era in forte ripresa. Eravamo speranzosi anche se i medici ci avevano avvisato che lei aveva il cuore debole”, ma allo stesso tempo hanno ringraziato per aver trascorso tutta questa vita insieme. Parlando della scomparsa della madre Elisabetta sottolineò: “Sono percorsi che cambiano la propria vita, quando mamma ha avuto la malattia noi eravamo bambine e mio padre era giovane, sono stati anni di ricoveri e visite”.