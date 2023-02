Mario Merello, marito e padre dei figli di Marcella Bella/ “Il nostro segreto…”

Mario Merello, il grande amore di Marcella Bella, nonché padre dei figli Giacomo, Carolina e Tommaso

Mario Merello è il marito della celebre cantante siciliana Marcella Bella, nonché padre dei tre figli Giacomo, Carolina e Tommaso. L’artista ed il suo compagno stanno insieme da più di trent’anni, un lungo periodo che a sentir parlare Marcella è letteralment volato. La cantante ha rivelato che il segreto della sua storia d’amore con Mario è la voglia e il desiderio di sentirsi sempre sensuale e attraente per il compagno. Lui, in occasione dei suoi quarant’anni, le ha regalato uno yacht costato tantissime critiche sui social.

Il regalo alla moglie fece scalpore, ma Marcella Bella ha sempre reagito con eleganza e classe alle malelingue. Ma cosa sappiamo della vita privata di Mario Merello? Innanzitutto che non ha fatto mai parte del mondo dello spettacolo e che è sempre stato lontano dal gossip. È famoso per essere il marito facoltoso della mitica Marcella Bella, ma poco altro si sa del suo privato. Fortunatamente, in diverse interviste, ci ha pensato la cantante a raccontare qualcosa della sua dolce metà.

Marcella Bella sul marito Mario Merello: “Il segreto del nostro matrimonio? Essere passionali e poi…”

“E’ stato bravo che mi ha saputo tenere a bada. Sono molto passionale. Non mi piacciono gli amoruncoli. Sono passionale quando canto, quando litigo, quando amo. Il segreto è partire con il piede giusto. Spesso le persone si mettono insieme per convenienza, per amicizia, quando leggo eravamo molto amici e poi ci siamo innamorati, io non ci credo, per me deve nascere tutto da una grande passione”, ha raccontato Marcella Bella a proposito della relazione con il marito Merello.

“Mario mi dice sempre che mi stima molto come donna e forse il mio essere considerata un’icona sexy è il segreto del mio matrimonio. Non rinuncio mai alla mia femminilità, mio figlio maggiore mi prende sempre in giro, dice che sono una mamma come tutte le altre ma che non mi ha mai visto senza rossetto. E io aggiungo, e neanche con le ciabatte, che hanno sempre il tacchettino e il peluche”.











