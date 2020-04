MARIO PAVAN E’ MORTO/ Addio a soli 25 anni al talento dell’Atletica Leggera

Pubblicità

E’ morto Mario Pavan, 25enne talento dell’Atletica Leggera italiana, specializzato nei 400 metri. L’annuncio è arrivato sul sito ufficiale della Fidal, la Federazione Italiana di Atletica Leggera. La famiglia non ha divulgato le cause della scomparsa, è stato comunque specificato che la morte del ragazzo non è legata al Coronavirus. Pavan era laureato in ingegneria ed era un ragazzo molto apprezzato anche per il suo essere particolarmente attivo nel sociale, aveva fondato l’associazione “Africa Athletics” che si occupava di far studiare e allenare ragazzi africani talentuosi ma senza i mezzi necessari. In merito a questo suo impegno la Cento Torri di Pavia ha voluto ricordarlo così: “Un atleta, un compagno di allenamenti e di fatiche, un ragazzo altruista che si era fatto conoscere anche in campo sociale con il progetto di Africa Athletics.“. Oltre ad offrire delle borse di studio ai ragazzi più bravi nello studio e nello sport, Pavan era stato in Africa portando con l’associazione pasti caldi ai bisognosi e materiale tecnico per far allenare i giovani.

Pubblicità

MORTO MARIO PAVAN, BRONZO AGLI ASSOLUTI DI RIETI

Mario Pavan era nato a Belgioioso, in provincia di Pavia, ed aveva corso essendo tesserato fino al 2018 per la “Cento Torri“, società di Atletica Leggera della sua città. Nel 2016 aveva ottenuto i risultati migliori della sua carriera correndo i 400 metri in 47″89 e i 200 in 21″84 e aveva fissato come personale nei 100 metri un tempo di 11″04. Inoltre era arrivato al terzo posto nella finale dei Campionati Assoluti di Rieti nella staffetta 4×400 (3’09″61). In passato era riuscito ad ottenere piazzamenti di rilievo ai Campionati Italiani Juniores, 6° posto nei 400, e Promesse, 4° nella 4×400. Da tempo però era stato fermato da problemi di salute che non gli avevano garantito la giusta continuità in pista: si era così moltiplicato il suo impegno nella sfera sociale, fino ad arrivare all’istituzione di “Africa Athletics” che è diventata un importante riferimento di solidarietà nel pavese. Nel comunicato della Fidal si legge: “Alla famiglia vanno le condoglianze del presidente FIDAL Alfio Giomi, del Consiglio federale e di tutta l’atletica italiana.”





© RIPRODUZIONE RISERVATA