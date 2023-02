Mario, proposta di matrimonio alla fidanzata Martina a C’è posta per te/ “Ho sbagliato con te ma ti amo”

Mario a C’è posta per te 2023 per chiedere scusa alla fidanzata Martina e proporle di sposarlo

La puntata di C’è posta per te 2023 del 18 febbraio ha tra le sue storie anche quella di un amore interrotto. Fa il suo ingresso in studio Mario che viene in studio per Martina, la ragazza che vuole sposare ma che lei non vuole più vederlo. Lui l’ha lasciata due mesi fa dopo anni di convivenza. Quando lui la conosce lui era già sposato e separato e aveva un figlio, Alessandro.

ANTONIO CERCA I FIGLI A C'È POSTA PER TE: "17 ANNI CHE NON CI VEDIAMO"/ Loro rifiutano di riabbracciarlo ma…

Di quest’ultimo è follemente innamorato e quando conosce Martina, e vede che la ragazza è per il figlio come una seconda mamma, lui se ne innamora perdutamente. La situazione inizialmente idilliaca inizia a peggiorare quando lui comincia a dare per scontato lei e le sue necessità. A questo si aggiungono gli impegni lavorativi sempre più pressanti. I due si lasciano, lui esce con gli amici e bacia un’altra. Poi però Mario e Martina tornano insieme ma lei trova sul suo cellulare tutte le chat con altre ragazze che lui ha intrattenuto quando si sono lasciati, così lo molla definitivamente.

LUCIANA LITTIZZETTO CERCA FIDANZATO A ZERBI, ZORZI, MARCUZZI E CELENTANO A C'È POSTA PER TE/ Scena hot per…

Mario a C’è posta per te per Martina: “Voglio che diventi mia moglie”

Da allora Martina non ha voluto più sapere niente di Mario che ha perciò chiesto l’aiuto di Maria De Filippi e di C’è posta per te. Mario ha infatti un progetto importante per questa serata speciale: chiederle di diventare sua moglie. Lei accetterà la sua proposta di nozze?

Martina ha accettato l’invito a C’è posta per te e si commuove nello scoprire che dall’altra parte della busta c’è Mario: “Ciao piccola, mi manchi tanto. – esordisce lui – Da quando ci siamo lasciati le mie giornate hanno perso la luce. Ho sbagliato a non aprirmi con te quando dovevo, e oggi sono qui anche per questo. Voglio sposarti e voglio avere un figlio da te”. Lei lo perdonerà?

C'è Posta per te, Alessia Quarto è incinta/ "Non c'è emozione più grande e forte"

© RIPRODUZIONE RISERVATA