Tra voci di crisi e possibile rottura, la storia d’amore tra Samanta Togni e il marito Mario Russo sta appassionando il mondo del gossip. La ballerina di Ballando con le Stelle preferirebbe il silenzio, proteggere la privacy di un matrimonio iniziato appena quattro anni fa. Già da tempo si parla di un allontanamento tra i due, esattamente da quando Samanta ha fatto ritorno in Italia dopo aver vissuto a Dubai al fianco del marito per un lungo periodo. Ad alimentare i rumors le foto pubblicate dal settimanale Nuovo, con la conduttrice che non porterebbe la fede nuziale al dito.

Samanta Togni starebbe trascorrendo questo periodo con la sua amata sorella, alla quale si sente legatissima. “Con Debora siamo molte vicine e cerchiamo di trascorrere più tempo assieme”, ha detto al noto magazine. “Anche se le nostre vite sono differenti sappiamo di poter sempre contare l’una sull’altra e non posso che ritenere molto fortunata ad avere una sorella come lei”.

Sui rumors di crisi col marito e chirurgo plastico Mario Russo, Samanta Togni ha preferito limitarsi ad un secco “no comment”. Trai due pare tiri aria di tempesta, come si evince anche dalla freddezza e lontananza social. Inoltre, come dicevamo, l’ex ballerina di Ballando ha lasciato Dubai dove si era trasferita per amore, facendo rientro in Italia.

“Dopo cinque anni d’amore con mio marito Mario Russo a Dubai ho preso la decisione di fare rientro in Italia per riprendere il mio lavoro in televisione. Crisi con mio marito? Non ci stiamo separando, ma è un momento delicato di coppia perché stiamo riorganizzando la nostra vita e il nostro amore a distanza. Non è stato facile decidere, ma restare lontano dalla tv non sarebbe stato giusto”, aveva spiegato a Storie di Donne al bivio.

