Ballo e tv sono il suo baricentro professionale, passioni coltivate in parallelo con il secondo contesto che nasce in virtù del primo. Stiamo parlando di Samanta Togni, ballerina di spicco ma oggi anche stimata conduttrice di diversi programmi e format televisivi. Classe 1981, inizia da giovanissima a coltivare la sua passione per la danza come dimostrato dal fatto che, a soli 13 anni, era già impegnata in diverse gare di livello internazionale.

Ma chi è Samanta Togni e quali sono le sue ‘volte buone’ professionali? Spicca l’esperienza negli Stati Uniti d’America dove non solo accresce il suo bagaglio professionale ma soprattutto ha modo di collaborare con uno dei massimi esponenti della danza internazionale, Maksim Chmerkovskiy. Torna in Italia dopo qualche anno, precisamente nel 2005, ed è in questo momento che inizia la sua storia televisiva esordendo come maestra a Ballando con le stelle.

Samanta Togni, dalle piste di ballo ai salotti televisivi come ‘padrona di casa’

Il sodalizio tra Samanta Togni e Ballando con le stelle dura ben 15 anni (dal 2005 al 2020) e nel suo personale palmarès vanta una vittoria, nel 2016, in coppia con Iago Garcia. L’esperienza nel talent di Milly Carlucci ha decisamente incrementato la stima nei confronti della ballerina, forse tra le più amate di sempre del programma. Un aspetto forse testimoniato dal passaggio dalle piste di ballo ai salotti televisivi; proprio in prossimità dell’addio a Ballando con le stelle inizia la sua carriera da conduttrice. Da ‘Uno Mattina’ al Festival di Castrocaro; senza dimenticare l’esperienza al fianco di Giancarlo Magalli a ‘I Fatti Vostri’ e, più di recente, la conduzione de ‘Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso’.