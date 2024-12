Samanta Togni, l’amore ieri e oggi: vita privata della ballerina

Da storica ballerina di Ballando con le stelle a volto familiare della televisione italiana, Samanta Togni ha una carriera molto importante alle sue spalle nel mondo dello spettacolo. E proprio sotto i riflettori ha vissuto anche importanti storie d’amore; una vita privata, la sua, piuttosto movimentata e caratterizzata da diverse relazioni, più o meno importanti, sino a quella attuale con il marito Mario Russo.

La ballerina è stata inizialmente legata all’imprenditore Mirko Trappetti: una storia d’amore importante sfociata nel matrimonio e coronata dalla nascita del figlio Edoardo nel 2001, sino alla separazione consumatasi nel 2010. Successivamente ha avuto una breve relazione con Stefano Bettarini sbocciata a Ballando con le stelle, dove l’ex calciatore era concorrente e lei sua partner in pista, ma anche in quel caso l’amore tramontò. A seguire Samanta Togni ha avuto una relazione prima con lo scrittore Nicola Paparusso nel 2011 e, a seguire, con l’ex calciatore Christian Panucci.

Samanta Togni e la crisi con il marito Mario Russo

Ad oggi Samanta Togni è sentimentalmente legata a Mario Russo, professione chirurgo, con il quale è convolata a nozze nel febbraio 2020. Tuttavia la coppia nell’ultimo periodo è andata incontro ad una profonda crisi, in seguito alla decisione della ballerina di trasferirsi con il marito a Dubai per seguirlo nella sua attività professionale. “In realtà non c’è stato nessun tradimento“, ha confessato in un’intervista a La volta buona lo scorso settembre; il motivo sarebbe legato alla nuova vita a Dubai che però non sarebbe riuscita a gestire, al punto da fare ritorno a Roma.

“Quando ho tolto la fede davvero non credevo più nel nostro matrimonio, ricordo perfettamente quel giorno. Ero molto svuotata, era quella la sensazione perché ho davvero puntato tutto su quel rapporto“. Ora Samanta Togni sta cercando di recuperare il rapporto con suo marito, non solo ripartendo da se stessa e dalla sua decisione di rimanere in Italia, ma anche dalla convinzione che l’amore a distanza è un’opzione che può essere coltivata per il loro futuro di coppia.