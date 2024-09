Samanta Togni e Mario Russo: dal matrimonio alla crisi

Samanta Togni e Mario Russo, dopo essersi incontrati in treno, non si sono più persi di vista vivendo un amore da favola che li ha portati al matrimonio. Dopo sette mesi dal primo incontro, i due si sono sposati e, per amore, Samanta ha scelto di trasferirsi a Dubai dove Mario Russo lavora come chirurgo plastico. A distanza di anni da tale scelta, il matrimonio tra i due ha attraversato un momento di crisi di cui ha parlato la stessa Samanta che, dopo tanto tempo, ha deciso di tornare in Italia. “Capita di dover mettere tutto in discussione, ma di solito, dopo queste fasi così negative, arriva anche un momento di rinascita: speriamo”, ha raccontato lei a Di Più.

“Sto riorganizzando la mia vita in Italia, a Roma, perché ho voglia di riprendere il mio lavoro in TV e sto valutando varie proposte. Ogni scelta della mia vita è stata sempre fatta con amore e so bene che questa grande distanza non fa che aumentare il distacco da Mario, ma sentivo che era la cosa giusta da fare”, ha aggiunto Samanta Togni.

Samanta Togni e Mario Russo: così hanno superato la crisi

A mettere fine ai rumors sulla fine del matrimonio è stato Mario Russo che, sui social, ha pubblicato una foto accompagnata da una vera e propria dedica d’amore per la moglie. “A volte possiamo anche guardare in direzioni opposte, ma l’importante è che, alla fine, come un GPS, ci ritroveremo sempre“, ha scritto pubblicando la foto di coppia che vedete qui in basso.

Un gesto importante quello del chirurgo che, con una foto, ha messo fine a tutte le voci di crisi dichiarando amore alla moglie con cui ha scelto di avviare insieme un progetto di vita sposandosi davanti ad amici e parenti.

