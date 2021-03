Mario Salemi, ex marito Fariba Teherani/ Giulia: “I miei genitori si odiano adesso”

In un modo o nell’altro sembra proprio che Mario Salemi debba essere protagonista di quest’anno in televisione. Il papà di Giulia Salemi è passato da essere protagonista al Grande Fratello Vip 2020 ad esserlo per via della partecipazione della sua ex moglie Fariba Teherani all’Isola dei Famosi 2021. Chi conosce le due persiane ha imparato anche a conoscere Mario Salemi, quell’uomo taciturno ed educato che abbiamo avuto modo di conoscere al Grande Fratello Vip al cospetto di Giulia Salemi. Proprio la giovane ha ammesso di essere riuscita a ricucire il suo rapporto complicato con l’uomo proprio alla sua prima esperienza al GF Vip e tutto è stato confermato dalle bellissime parole di conforto e sostegno che l’uomo ha profuso in questi mesi.

Mario Salemi e l’ex Fariba Tehrani “si odiano”?

Quello che è certo è che adesso papà Mario Salemi, salvo imprevisti di cui non possiamo ancora essere al corrente non dovrebbe essere protagonista insieme alla ex all’Isola dei Famosi 2021. I loro rapporti non sono chiarissimi al mondo del gossip ma chi ha seguito le loro peripezie sa bene che tra i due non scorre buon sangue e possiamo sicuramente dire che non si sono lasciati nel migliore dei modi tanto che proprio Giulia è stata la prima a soffrirne. Ma chi è Mario Salemi e cosa fa nella vita? Secondo i bene informati il papà di Giulia, poco più che sessantenne, sarebbe un poliziotto anche se non sappiamo bene se sia ancora in attività. Quello che è certo è che da giovane si è innamorato follemente della bella persiana Fariba Tehrani tanto da sposarla dopo qualche tempo dal loro primo incontro. All’epoca l’imprenditrice scappava dalla guerra in Persia e lui era un giovane sognatore ma adesso le cose sono ben diverse da allora visto che la stessa Giulia ha spiegato: “si odiano e questo mi fa tanto male“.

