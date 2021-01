Mario Serpa vs Tommaso Zorzi “Nessuna querela”/ “Gabriele Parpiglia? Dice st*onzate!”

Duro sfogo di Mario Serpa dopo essere stato tirato in ballo da Gabriele Parpiglia a Casa Chi. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, che secondo alcune voci potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, ha precisato di non essere stato querelato da Tommaso Zorzi, a dispetto delle indiscrezioni raccolte dal giornalista di Chi, che aveva menzionato esplicitamente l’influencer protagonista del reality. “Non mi è arrivato niente a casa a Roma. Non sono l’ex di nessuno, ma Mario Serpa”, ha dichiarato. Era stato definito infatti “ex di Claudio Sona”. Mario Serpa non ha gradito e quindi ha replicato. In merito invece alle voci secondo cui potrebbe essere un nuovo concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, Gabriele Parpiglia aveva smentito: “Non mi risulta”. In occasione del suo intervento in collegamento a Casa chi, il giornalista ha precisato: “Mario Serpa ha avuto una querelle con Tommaso Zorzi, se non sbaglio. Il suo nome girava sul web, ma non risulta mai essere stato contattato”.

MARIO SERPA VS GABRIELE PARPIGLIA “DICE ST*ONZATE”

Parole che hanno creato clamore e soprattutto polemiche, inducendo Mario Serpa a intervenire proprio sui social, dove le indiscrezioni montano e diventano dei veri e propri casi. L’ex volto di Uomini e Donne come al solito non ha usato giri di parole e si è scagliato contro Gabriele Parpiglia. “Vorrei ricordare al signorino, che gli piace raccontare ai suoi follower la vita degli altri ovviamente raccontando str***ate, vorrei che raccontasse ai suoi follower quello che mi ha raccontato in macchina nel tragitto Milano – studi di Verissimo su un uomo e una donna. Vediamo se ha il coraggio di raccontarlo ai suoi follower, oppure ti piace soltanto spu***nare”, si legge tra le righe delle dichiarazioni postate da Mario Serpa su Instagram dopo la smentita del presunto imminente ingresso al Grande Fratello Vip 2020. Nella storia successiva ha aggiunto: “Trattandosi di un soggetto al pari dei “raccomandato” che protegge, pur conoscendo benissimo i loro scheletri negli armadi, gli viene più facile mettere alla gogna, con cavolate, persone che non scendono a compromessi”. Nel frattempo, Tommaso Zorzi prosegue la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia, ignaro del chiacchiericcio che c’è all’esterno attorno al suo nome. La vicenda che lo vede in contrapposizione a Mario Serpa risale a qualche anno fa, quando ci fu un botta e risposta sui social perché l’ex di Uomini e Donne accusò l’influencer di scrivergli in privato e di cancellare i messaggi in quanto non considerato.



