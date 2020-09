MARIO TESSUTO E LA MOGLIE DONATELLA/ Dal cibo ai live, una vita di passioni condivise

“Se bello è il canto della sua voce, gentile sposo, più bello sarà il canto dell’amore per la sua sposa, poiché esso dovrà durare una vita”. Con queste parole, don Veneziani, parroco della Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Grazzano Visconti (Piacenza), salutava l’unione del cantante Mario Tessuto alla sua Donatella. Era il 13 settembre 1971: oggi, a distanza di quasi 49 anni esatti da quel meraviglioso giorno, Mario e Donatella si ritrovano in tv (a C’è tempo per…) per festeggiare il loro anniversario. “Avevamo scelto questo borgo per la sua atmosfera serena e perché desideravamo una cerimonia molto intima”, spiega lei a IlPiacenza in un’intervista del 2017, “ma malgrado il nostro silenzio c’era stata qualche soffiata e così quando in abito bianco sono scesa dalla macchina ho trovato una marea di gente e tanti fotografi da far invidia al Festival del Cinema a Venezia che era in corso proprio in quei giorni”.

Mario Tessuto dopo il successo di Lisa dagli occhi blu

Negli anni Settanta, Mario Tessuto era famosissimo per aver lanciato Lisa dagli occhi blu, un pezzo che ancora oggi conoscono tutti. All’epoca, comunque, restò nelle hit parade per più di quindici settimane, portando di conseguenza a Mario un grande carico di lavoro e di concerti con cui contentare gli innumerevoli fan. È per questo che, subito dopo il pranzo di nozze, la coppia partì per Bari, dove Tessuto era atteso per un’esibizione. Il viaggio in Spagna come marito e moglie fu rimandato a ottobre.

Mario Tessuto e Donatella, da cantanti a ristoratori

Dopo aver dato alla luce Giancarlo e Sabrina, che di recente li hanno resi nonni di due splendidi bambini, nel 1984 Mario Tessuto e Donatella divennero a tutti gli effetti un ‘duo’ anche nella loro vita pubblica. Non solo, infatti, iniziarono a cantare in coppia, ma – in seguito – avviarono anche un ristorante in un bellissimo locale del Seicento a Besate, il Lisa dagli occhi blu. “Lucio Battisti”, ricorda Mario, “diceva che i miei bucatini all’amatriciana erano i migliori, persino di quelli di Roma. Lucio era fanatico per i miei bucatini, non si faceva invitare due volte. Adoro cucinare: i miei colleghi ne sanno qualcosa. Ho fatto tantissime serate davanti a cibi succulenti che, chitarra in mano, sfoggiando in allegria le mie corde vocali”. E scherza: “Se cantassi come faccio da mangiare, sarei Frank Sinatra”. Nonostante lui non ci creda più di tanto, la sua attività canora continua, e ciò soprattutto allo scopo di “portare gioia ai nostalgici”. Ma Lisa – assicura – è richiestissima anche dai giovani, a riconferma del fatto che Tessuto è stato capace di dare vita a un vero evergreen della musica italiana.

