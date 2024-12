Mario Tramontano è il fratello di Giulia, la 29enne uccisa nel maggio del 2023 in quel di Senago, in provincia di Milano, da Alessandro Impagnatiello, quest’ultimo condannato di recente all’ergastolo in primo grado. Non abbiamo molte informazioni su Mario Tramontano, ma sappiamo con certezza che ha seguito da vicino le fasi concitate della ricerca della sorella Giulia quando si pensava che la stessa fosse sparita, trasferendosi dalla Campania appunto a Milano, fino a che non è emersa la tragica verità, l’assassinio brutale della sorella. Una volta scoperto il cadavere, il ragazzo si è chiuso nel dolore per poi apparire in pubblico una volta che si è aperto il processo al 31enne barman, condannato come detto sopra dopo la sentenza in primo grado.

Mario Tramontano ha infatti sempre voluto presenziare nell’aula del tribunale alle varie udienze che si sono susseguite negli ultimi mesi, a fianco alla sorella di Giulia Tramontano, Chiara, nonché ai suoi genitori. Una presenza fissa e costante, un apporto silenzioso il suo visto che, a differenza di Chiara, non ha mai espresso la propria rabbia pubblicamente o via social nei confronti dell’assassino che gli ha ammazzato la sorella nonché il nipote, il figlio che la giovane donna portava in grembo.

MARIO TRAMONTANO, FRATELLO DI GIULIA: I SUOI MESSAGGI DI POSITIVITA’

Ha invece cercato di esprimere dei messaggi sempre positivi Mario Tramontano, come quando ha annunciato che sarebbe diventato papà di una bambina e che l’avrebbe chiamata appunto Giulia, in onore della sua sorella. Quando è poi nata la primogenita, ha ancora una volta ricordato la povera Giulia Tramontano, descrivendola come una “mamma fantastica”, che sicuramente avrebbe amato il suo bimbo dal primo all’ultimo giorno della sua vita.

Peccato però che quell’affetto materno non lo potrà mai dimostrare, uccisa brutalmente dal padre del suo bambino che invece di proteggerla l’ha massacrata. Giulia Tramontano oggi vive nella figlia di Mario Tramontano, il suo adorato fratello che non la dimenticherà mai e che ogni volta che guarderà negli occhi la sua piccola rivedrà probabilmente quelli della sorellona.

