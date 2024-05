Mario Verona, la sorella attacca Ilenia dopo Uomini e Donne e lui appoggia: “Cafonate!”/ La replica social

Mario Verona si scaglia contro Ilenia Caccavale dopo Uomini e Donne: l’attacco della sorella

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 15 maggio è andata in scena un’accesa lite tra Mario Verona e Ilenia, dama che stava frequentando contemporaneamente a Milena Parisi. Se con quest’ultima Mario ha deciso di proseguire la conoscenza, ha invece chiuso con Ilenia Caccavale, che l’ha presa male. Da qui una lunga discussione in studio che ha diviso il web. Finita la puntata, la sorella di Mario si è pubblicamente scagliata contro Ilenia, postando su Instagram una foto della dama di Uomini e Donne con annesso attacco.

“Donne, se non volete lasciare i vostri figli per tre giorni a casa, non andate a cercare l’uomo in TV per poi riempirvi la bocca di chiacchiere, cercatelo come tutte le persone normali. Sennò avete poco da rinfacciare. Punto.” ha scritto la sorella di Mario Verona su Instagram contro Ilenia. Poi ha concluso con i complimenti al fratello per il suo comportamento: “Tu sei stato anche troppo buono ed educato davanti a certe cafonate”.

Ilenia Caccavale, la risposta a Mario Verona su Instagram dopo Uomini e Donne

Mario Verona ha poi condiviso il messaggio della sorella sul suo profilo Instagram, dimostrando di appoggiare pienamente il suo attacco a Ilenia. Qualche tempo dopo è però arrivata la replica della dama di Uomini e Donne. Nessun attacco da parte sua, solo un semplice ma loquace “No comment”. In una story successiva, Ilenia ha però tenuto a ringraziare tutti gli spettatori di Uomini e Donne che si sono schierati dalla sua parte, supportandola. “Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato e che mi state mandando. Siete bellissimi”, ha scritto Ilenia.











