Mariolina, mamma Sarah Altobello: confronto con Attilio Romita?/ Dopo la lettera…

Mariolina, mamma Sarah Altobello: confronto con Attilio Romita?

Mariolina, la mamma di Sarah Altobello, dopo aver fatto la sorpresa alla figlia, torna al Grande Fratello Vip 2022 per un confronto con Attilio Romita? Il giornalista, dopo aver discusso fortemente con Sarah Altobello, è tornato nuovamente vicino a quest’ultima con cui trascorre gran parte del tempo. Il feeling tra i due è molto evidente, come sottolineano gli utenti del web, ma il rapporto tra i due non è visto di buon occhio dalla madre di Sarah che, durante la sorpresa fatta alla figlia nelle scorse settimane, aveva espresso il proprio dispiacere per quanto è stato detto su Sarah non solo da Romita, ma anche da Nikita Pelizon.

La signora Mariolina, in particolare, si è scagliata duramente nei confronti di Attilio Romita attraverso una lettera pubblicata dal settimanale DiPiù che è stata pubblicata sui social anche da Tony Toscano, il manager della Altobello.

Le parole di Mariolina, la mamma di Sarah Altobello su Attilio Romita

Sul proprio profilo Instagram, Tony Toscano, tra le storie, ha pubblicato lo screenshot della lettera della signora Mariolina ad Attilio Romita, dando appuntamento ai suoi followers a questa sera per la nuova puntata. Pur non essendo stato annunciato da Signorini, questa sera ci sarà un confronto tra Romita e la signora Mariolina? An attesa di scoprirlo, andiamo a rillegere alcune delle dichiarazioni fatte dalla mamma della Altobello.

“Caro mio, scendi dal tuo piedistallo: sei soltanto un pensionato esattamente come me. Tu pensi di essere “di classe” e invece, malgrado tu non te ne accorga, snobbando Sarah fai solo la figura del classista. Chiedi scusa alla mia bambina, tutti la amano perché tutti sono a conoscenza della sua pulizia morale”.

