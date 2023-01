Sarah Altobello: “Io pecora nera, miei fratelli laureati”/ “Ho paura di deluderli”

Sarah Altobello, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 2 gennaio 2023, ha parlato del suo rapporto con la famiglia e delle sofferenze che questo le ha causato quando era poco più che adolescente. “Io mi sono sempre sentita qualcosa in meno, come se nessuno mi avesse mai accettata per quella che ero. Mi esce questo mio ricordo di fragilità. Mio fratello è laureato, mia sorella pure. I miei genitori mi chiedevano cosa avrei fatto nella vita, mi spingevano a trovarmi un lavoro”.

Per molto tempo si è sentita inferiore. “Questa cosa mi ha ferito tanto. Nella mia mente c’è sempre stata la paura di deludere i miei fratelli. Mi sono sempre sentita la pecora nera della famiglia perché non mi sono laureata a differenza loro. Sebbene i miei genitori abbiano fatto tanti sacrifici, non ci sono riusciti”. Anche quando ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, le cose non sono cambiate. “A tavola non potevo parlare di ciò che facevo io. Avevo fatto l’opinionista, ma mi chiedevano che lavoro fosse fosse. Mi è mancato raccontare le mie soddisfazioni. Non mi sono mai sentita libera di farlo. Mi alzavo e mi chiudevo in bagno a piangere”.

Sarah Altobello: “Io pecora nera, miei fratelli laureati”. L’incontro con la mamma

La famiglia di Sarah Altobello, col tempo, ha però imparato ad accettare la sua volontà di essere protagonista nel mondo dello spettacolo. “Mia mamma alla fine mi ha sempre assecondata, non me lo ha mai fatto pesare. Anche mia sorella dopo un po’. Mio fratello non so se è orgoglioso di me, non me l’ha mai detto. A volte mi sento tanto sola. Io spero di starcela facendo a realizzare i miei sogni. Partecipare al Grande Fratello Vip era tra questi”, ha ammesso.

È proprio nel corso della puntata del reality show di questa sera che la Vippona ha potuto incontrare la mamma Maria Legrottaglie. “Quando hai deciso di non andare più a scuola noi ci siamo sentiti male, avremmo voluto il massimo per te. Ci hai lasciato senza parole. A volte le chiedevo se stava studiando, mentre lei cantava e ballava Noi ti vogliamo tutti bene e siamo orgogliosi di te. Il passato portatelo via, pensa al presente. Hai realizzato il tuo sogno”, così l’ha consolata.

