Mariotto attacca Selvaggia Lucarelli “Detesta tutte le donne”/ “Con Biagiarelli è…”

Su Ballando con le stelle 2022 è ormai calato il sipario con la vittoria di Luisella Costamagna, ma tra i giudici continuano ad esserci frecciatine. Quella che si è conclusa prima di Natale è stata un’edizione ricca di polemiche tra i giurati. Selvaggia Lucarelli, in particolare, è stata al centro di numerose discussioni con diversi colleghi tra cui Carolyn Smith e Mariotto. Quest’ultimo, così, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato nuovamente della Lucarelli dando una propria interpretazione all’atteggiamento della Lucarelli.

“Selvaggia si batte per le giuste crociate a favore delle donne ma le detesta tutte; se sono amate le deve odiare, è fatta così, è leone: si fa come dico io e solo io ho ragione”, ha detto Mariotto. “Lei si arrabbia quando la gente risponde a tono alle sue certezze. È del leone, vive con l’idea di cercare di governare il mondo, ma non funziona così”, ha aggiunto ancora.

Nel corso della lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Mariotto ha spiegato che, secondo il suo punto di vista, Selvaggia Lucarelli ha sbagliato atteggiamento con Lorenzo Biagiarelli. Secondo Mariotto, lo chef avrebbe avuto più possibilità di arrivare in fondo al programma se la Lucarelli avesse cominciato ad attaccarlo.

“Doveva essere lei ad attaccare il suo fidanzato come una iena. Sarebbe stato più divertente e lui avrebbe proseguito la gara: diventava il martire, sarebbe stato pazzesco. Il pubblico per essere contro Selvaggia avrebbe salvato lui. Io lo dico sempre a chi massacro: lo zero è un faro che vi illumina, arrabbiatevi pubblicamente ma siate felici perché la gente vi voterà perché mi odia”, l’opinione di Mariotto.

