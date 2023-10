Mariotto choc su Wanda Nara: “Lato B spropositato e gambe da calciatore”/ “Tutti i tecnici sbavano per lei”

Guillermo Mariotto, gaffe nei confronti di Wanda Nara: parole choc a Ballando con le stelle 2023

Guillermo Mariotto ci ricasca. La seconda puntata di Ballando con le stelle 2023 parte con l’esibizione di Paola Perego in coppia con Angelo Madonia. Una performance che promette grande sensualità ma che, per Mariotto, è stata solo fumo ma poco arrosto. Arrivati al momento del suo giudizio. Guillermo si lascia andare ad un paragone che fa calare il gelo in studio e porta qualcuno ad indignarsi.

Per spronare Paola Perego a fare meglio in pista ed essere più sensuale, visto il suo bellissimo fisico, Mariotto la paragona a Wanda Nara, altra concorrente di Ballando con le stelle 2023, finendo però con l’utilizzare parole offensive.

Mariotto su Wanda Nara: “Lato B spropositato e gambe di un calciatore”

“Ci sta l’argentina che ha un lato B spropositato e le gambe di un calciatore e tutti i tecnici sbavano per lei, tu così sensuale devi essere 30 volte lei!” è ‘l’incoraggiamento’ che Mariotto dà a Paola Perego, che è subito pronta a replicare: “Ma io non sono nata in Argentina!” Nonostante il velo di imbarazzo per il chiaro riferimento a Wanda Nara, l’unica concorrente argentina in gara, si cerca di andare oltre. A tornare sull’argomento è però Rossella Erra, che lancia l’attacco a Mariotto: “Ho trovato poco delicato che Paola sia stata confrontata con un’altra concorrente in gara, sinceramente non c’è proprio bisogno. Ognuno ha la sensualità che ha, punto e basta!”

