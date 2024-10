Marisa Jossa e Alberto: Roberta Capua e la morte del padre

Marisa Jossa e Alberto sono i genitori di Roberta Capua che, da grande, decise di seguire la strada della mamma partecipando a Miss Italia. Prima di Roberta, infatti, a portare a casa il titolo di Miss Italia nel 1959 fu proprio la signora Marisa, bellissima esattamente come la mamma. Legatissima ad entrambi i genitori, la conduttrice ha vissuto un dolore enorme quando sono morti a distanza di poco tempo l’uno dall’altra. Una sofferenza che la conduttrice porta nel cuore e che sta metabolizzando andando avanti con la propria vita dedicandosi al figlio Leonardo e al lavoro. Ad andare via prima è stato il padre la cui morte è arrivata inaspettata.

“Mio padre si era rotto il femore. L’intervento era andato bene, eravamo convinti che si stava riprendendo, invece non si è più alzato da quel letto” – ha raccontato in un’intervista rilasciata a Verissimo a gennaio 2024. “Ero a Bologna, mi hanno chiamato per dirmi che papà non stava bene ed era il caso che tornavo a casa, a Napoli. Ho preso il treno la mattina dopo ma non ho fatto in tempo“, ha detto.

Roberta Capua e il legame con i genitori

Pochi mesi dopo, è morta anche la mamma di Roberta Capua che era malata da tempo. “Lei è sempre stata molto presente nella mia vita. Una brava nonna, innamorata di suo nipote. Una persona modesta. Anche lei è morta quasi all’improvviso, non abbiamo fatto in tempo a metabolizzare, però è stato diverso, perché in qualche modo era già nel suo mondo, ero preparata”. , ha detto la conduttrice sempre a Verissimo.

E sul rapporto con il papà, ha aggiunto: “ho un ricordo bellissimo, è stato un grande padre”. Due dolori grandi nella vita della conduttrice che, però, ha dovuto rialzarsi e riprendere in mano la propria vita per se stessa e il figlio Leonardo.

