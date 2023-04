Marisa Laurito sullo scudetto del Napoli/ “Se vince vado in giro nuda avvolta solo dalla bandiera”

Marisa Laurito pronta a festeggiare lo scudetto del Napoli: “Andrò in giro nuda avvolta dalla bandiera”

Da grande tifosa del Napoli, Marisa Laurito è pronta a festeggiare l’arrivo del terzo scudetto. Per farlo ha in mente qualcosa di molto speciale, una promessa che la cantante e attrice ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata a Un Giorno da Pecora. Quale? Quella di spogliarsi, anche se a suo modo.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Alex Marquez in pole position, tris Ducati! GP Argentina

Un vero e proprio rito ormai, che già in passato ha visto protagoniste donne dello spettacolo (come dimenticare Sabrina Ferilli e lo spogliarello per lo scudetto della Roma!). Così, anche Marisa Laurito, è pronta a stupire tutti: “Non mi posso spogliare perché è passata l’epoca, forse 20 anni fa avrei potuto ancora farlo – ha raccontato l’artista – E non mi posso neanche tingere i capelli di blu perché li ho già così. Forse potrei andare in giro per un mese avvolta nella bandiera del Napoli”. Un’idea che poi conferma: “Si, farò così, mi avvolgerò nella bandiera e sotto sarò nuda – ha assicurato a Un Giorno da Pecora – questo lo posso promettere”.

DIRETTA MOTOGP/ Gp Argentina 2023 video streaming: un altro Márquez in pole position!

Marisa Laurito fa chiarezza sui presunti flirt con Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo

Tra le varie dichiarazioni rilasciate nel corso dell’intervista, Marisa Laurito ha anche fatto chiarezza sulle presunte relazioni che avrebbe avuto con Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo: “Non avrei potuto mai avere con loro una relazione: ridevamo dalla mattina alla sera e la sessualità non va d’accordo con la risata”, ha spiegato.

Spazio anche alla politica. Di Elly Schlein ha detto: “Se mi piace? Si, pare che piaccia. Ma in questo periodo sono lontana dalla politica, l’importante è che si faccia e si faccia bene”. Su Giorgia Meloni prima donna alla presidenza del Consiglio, ha dichiarato: “Sono molto contenta che ci sia una donna al governo, anche se avrei sperato fosse un’altra donna. E’ una donna capace, preparata, però abbiamo idee diverse”.

Diretta Formula 1/ Qualifiche: pole position a Verstappen, Ferrari flop! GP Australia

© RIPRODUZIONE RISERVATA