Marisol Castellanos: “Balleró per Dua Lipa e…”/ Svelato il sogno nel cassetto ad Amici 2024

Amici 2024 di Maria De Filippi, Marisol Castellanos svela la sua ambizione più grande

Nella grande attesa generale per la quinta puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, Marisol Castellanos svela tra i sogni nel cassetto quello di vedersi ballare per Dua Lipa. É parte integrante del content nel daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 19 aprile 2024. Occasione in cui, cioé, l’allieva di Alessandra Celentano fa sapere di aver maturato negli anni la grande ambizione di diventare una backup dancer al servizio delle più grandi popstar di influenza internazionale.

“Ballare per le più grandi popstar e girare il mondo – é quindi il sogno nel cassetto di Marisol Castellanos presto svelato tra le dichiarazioni top secret rilasciate dai talenti ad Amici 2024 di Maria De Filippi. E non é tutto.

Marisol Castellanos é finalista ad Amici 2024 di Maria De Filippi?

Incalzata sui dettagli della sua più grande ambizione, poi, la ballerina modello secondo i canoni fisici e tecnici voluti dalla Celentano fa sapere in aggiunta che sogna di fare la ballerina dopo il lungo passato vissuto da piccola quando “guardavo i video musicali e copiavo male le choreo”. La scelta artistica di Marisol Castellanos allo stato attuale, quando manca poco alla quinta puntata del serale di Amici 2024? Sarebbe quella di ballare Dance Tonight al servizio della popstar del momento, Dua Lipa: “il mio sogno resta quello di ballare accanto a lei”.

Riuscirà nell’impresa di coronare il grande sogno ad Amici 2024 di Maria De Filippi, Marisol Castellanos? Nel frattempo la ballerina si gode la lovestory avviata con il cantautore conosciuto al talent show, Petit, concorrendo insieme a lui per un posto alla finale di Amici 2024 di Maria De Filippi. La puntata di epilogo che ha in palio un cospicuo montepremi, tra gli altri riconoscimenti di merito al talento tra i ballerini e cantanti scoperti da Maria De Filippi.













