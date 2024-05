Marisol Castellanos, chi sono i genitori Tony e Silvia/ Ha ricevuto una sorpresa speciale ad Amici 2024

Marisol Castellanos di Amici 2024, chi sono i genitori Tony e Silvia

Stasera sabato 18 maggio andrà in onda la puntata finale di Amici 2024 dove ovviamente vedremo impegnata anche la ballerina Marisol, che si giocherà il trionfo nella finalissima con Dustin. Ma chi sono i genitori della giovane ballerina di origini cubane? La ballerina è figlia di Tony e Silvia, protagonista nei giorni scorsi ad Amici 2024 alla ragazza è stata fatta una piacevole sorpresa.

Marisol ad Amici 2024 ha ricevuto un messaggio a sorpresa da parte del papà Tony, con il quale i rapporti non sono sempre stati idilliaci. “Hola Marisol, sono orgoglioso di te e sono contento di averti trasmesso l’amore per la musica. Quando eri piccola andavamo insieme al Festival latinoamericano con la mamma. Siamo fortunati ad avere una figlia come te, semplice e umile – la dolce confessione del padre a Marisol -. Mi auguro che la clessidra rappresenti il tempo che serve per cancellare i contrasti e le incomprensioni tra noi due. Vorrei essere lì per abbracciarti forte. Sei una guerriera. Ti auguro solo cose belle perché te le sei meritate”.

Amici 2024, Marisol emozionata dai genitori: “In questi 8 mesi non avevo sentito mio padre”

Nei mesi in cui Marisol è stata impegnata ad Amici 2024 ha avuto poche possibilità di poter interagire con i genitori. La ballerina di origini cubane si è infatti commossa quando ha avuto la possibilità di parlare con il padre, a pochi passi dalla finale. E Marisol ha ammesso, rievocando la lontananza dalla famiglia negli ultimi tempi: “È bello vedere questo video, in questi 8 mesi non l’ho sentito. Chiamavo mamma, se c’era anche lui in casa mi parlavano insieme dal telefono. Oppure mi salutava soltanto. Da quando sono qui è come se avessi spiegato le ali. Sono cresciuta, tutte le cose negative le ho superate e capite con la testa di una ragazza più grande”.

All’inizio dell’avventura di Marisol ad Amici 2024, mamma Silvia si era detta emozionata dell’occasione capitata alla ballerina: “Noi siamo una famiglia semplice, e questo che ci sta accadendo oggi sembra una cosa talmente grossa. Comunque quel che conta, è che vada come vada, sicuramente uscirà cresciuta da questa esperienza” aveva rivelato la madre di Marisol nel corso di una intervista concessa a News Biella. Nei giorni scorsi la finalista di Amici 2024 ha potuto riabbracciare i genitori, con la madre che è intervenuta in studio per una sorpresa alla figlia.











