Marisol é la prima eliminata della finale di Amici 2024?/ Il toccante messaggio del padre…

Amici 2024, Marisol Castellanos vive attimi di insicurezza prima della finale

É una Marisol Castellanos visibilmente emozionata la protagonista di una duplice e commovente sorpresa al daytime di oggi di Amici 2024 oltre di una interessnte intervista durante la quale viene incalzata sull’attesa della finale del talent show del 18 maggio.

Marisol con lo stupore di tutti svela di temere da tanto tempo che tra i sei concorrenti sia la prima ad essere eliminata in finale: “É da tempo che mi dico che sono la prima ad uscire…”, dichiara in preda all’insicurezza.

Ma ecco che a sostenerla viene ci pensa l’ex maestra di ballo, che si presenta per supportarla ad Amici 2024 “Sono qui per te patata -sostiene Marisol in emozionante abbraccio l’ex insegnante di ballo Emily -, hai fatto un percorso pazzesco e mi manchi… non pensavo che a vederti li fosse così bellissimo finalmente tutti ti vedono -e la mentore prosegue ancora-…hai ballato da sola per un bel po’”.

Marisol, un messaggio dal padre la scuote

Le sorprese per Marisol Castellanos non si fermano infatti arriva l’rvm padre volto ad appianare le loro incomprensioni: “sono contento di averti trasmesso l’amore per la musica -fa sapere il genitore con un una una clessidra simbolica, ricordando alla figlia i momenti positivi trascorsi nella sua tenera età -quand’è eri piccola ballavamo latino americano… -prosegue il messaggio – siamo contenti di avere una figlia semplice e umile e mi auguro che quella clessidra possa spazzare via le incomprensioni tra noi. Te amo papà”.

Un momento, quello della duplice sorpresa che intenerisce i fan che sui social commentano emozionate ed emozionanti il bellissimo momento, pronti a dare tutto il supporto all’italo-cubana.











