Marisol e Petit, dal bacio alla serenata rap ad Amici 2024/ Lei: “Una cosa mi colpì all’inizio…”

L’amore tra Marisol e Petit ad Amici 2024 fa sognare i fan

E’ nato un amore ad Amici 2024 – e che amore! – quello tra la giovanissima Marisol e Petit. Un sentimento sbocciato durante la fase del pomeridiano e poi messo a dura prova dagli alti e bassi che i due concorrenti hanno inevitabilmente vissuto nella scuola di Maria De Filippi. La loro relazione è nata in silenzio, senza squilli di tromba, per poi diventare pubblica quando Petit ha dichiarato il suo amore per la ballerina dopo una performance nello studio di registrazione. Tra i due è scattato anche un bel bacio davanti alle telecamere di Amici, che ancora una volta offrono al pubblico un’appassionante storia d’amore.

Non a caso, Marisol e Petit sono diventati due dei concorrenti più seguiti e apprezzati di quest’edizione. Eppure, all’inizio, questa dava l’idea di essere una coppia “insospettabile”. Evidentemente l’amore è sbocciato gradualmente, sicuramente dopo i casting iniziali. “Cos’ha pensato Marisol la prima volta che ci siamo incontrati? Io mi sono fatto avanti”, ha raccontato Petit, che avrebbe quindi fatto il primo passo.

Amici 2024, Marisol e il retroscena su Petit: “All’inizio mi faceva tanto ridere, poi…”

“Abbiamo iniziato a conoscerci qua. Niente, mi faceva tanto ridere all’inizio…”, ha invece sottolineato la ballerina Marisol, spiegando come l’amicizia si sia trasformata in amore. E di momenti romantici, sia Petit e Marisol ne hanno vissuti parecchi nel corso di quest’edizione. Un’edizione che non dimenticheranno facilmente, così come la ballerina non dimenticherà l’inaspettata, quanto piacevole, esibizione di Petit, che le ha dedicato una serenata rap sulle note di Mammamí.

Insomma, sembra tutto pronto e apparecchiato per la nascita di un nuovo amore. Mentre l’intesa tra i banchi di scuola di Amici cresce, i fan e il pubblico si domandano: quando si spegneranno le telecamere la coppia resterà tale? Non è dato saperlo. Per ora è meglio che l’italo cubana e il suo compagno si godano semplicemente il momento.













