Mark Bezos/ Il fratello Jeff Bezos: “nello spazio insieme al mio migliore amico”

Mark Bezos è il fratello di Jeff Bezos, fondatore di Amazon e della società spaziale Blue Origin con cui sono pronti a realizzare il sogno di una vita: il primo lancio nello spazio. Proprio così, nella giornata di martedì 20 luglio 2021 i fratelli Bezos con la 82enne Wally Funk, pioniera dell’aviazione e il 18enne Oliver Daemen sono pronti a volare nello spazio a bordo della New Shepard, la navicella che prende il nome da Alan Shepard, il primo americano ad andare nello spazio. Un’avventura unica e pazzesca resa possibile dalla società spaziale Blue Origin creata proprio dai fratelli Bezos tra i paperon dei paperoni a livello mondiale.

Stando alle informazioni pervenute, la New Shepard potrebbe raggiungere la quota di circa 100 chilometri regalando ai 4 passeggeri la possibilità di vivere la condizione di microgravità, ossia la mancanza di peso che provano gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). In questo viaggio verso lo spazio Jeff Bezos ha voluto al suo fianco il fratello Mark. “Da quando avevo cinque anni ho sognato questo momento – ha dichiarato il fondatore di Amazon -. Adesso compirò l’avventura più grande insieme al mio migliore amico”. Proprio Jeff parlando del fratello Mark ha detto: “è la persona più divertente che ho conosciuto nella vita”.

Chi è Marz Bezos, fratello di Jeff Bezos

Mark Bezos è il fratello di Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Più piccolo di sei anni, Mark è legatissimo al fratello e alla sorella Christina. Da bambini hanno vissuto in diversi posti: Albuquerque, Houston e Pensacola, in Florida. Nel 1992 ha conseguito una laurea in Pubblicità e pubbliche relazioni presso la Texas Christian University e poco dopo ha cominciato a lavoro nell’ambito della comunicazione in alcune società pubblicitarie: DDB e Saatchi & Saatchi con sede a New York.

Nel 1999 Mark ha fondato e diretto la sua società di marketing ed è diventato direttore della Bezos Family Foundation, fondata da Jackie e Mike Bezos. Successivamente ha lavorato in un’organizzazione chiamata Robin Hood di cui oggi fa parte del consiglio direttivo. In pochi sanno che nel tempo libero, Mark fa anche il pompiere: dal 2005, infatti, fa parte del Dipartimento di Vigili del Fuoco di Scarsdale, a Westchester, nello stato di New York.

