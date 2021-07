Blue Origin lancio, Jeff Bezos nello spazio: diretta video streaming e tv/ Come seguire, orario ed equipaggio

DIRETTA LANCIO BLUE ORIGIN, JEFF BEZOS E IL VOLO NELLO SPAZIO

Con 11 giorni di ritardo dal “rivale” Richard Branson, Jeff Bezos si lancia nello spazio con il razzo “New Shepard” della sua Blue Origin: per il miliardario fondatore di Amazon la scommessa lanciata quando aveva 18 anni diviene realtà e si inserisce così nella “caccia allo spazio” dei ‘privati’, in buona compagnia con gli altri due geniacci visionari come Elon Musk e, appunto, il capo di Virgin. Nel giorno del 52esimo anniversario dello storico allunaggio dell’Apollo 11, un’altra impresa dell’uomo nel sua rincorsa “romantica” (ed economica) verso lo spazio: il razzo New Shepard si spingerà oggi oltre la linea di Karman, il “confine” a 100 chilometri di altezza che segna di fatto l’inizio dello spazio. Se riuscisse nell’impresa, supererebbe così solo 11 giorno dopo il “record” di Branson sulla sua Virgin Galactic.

Appuntamento alle ore 15 circa con la diretta (anche in video streaming e tv su Focus) del lancio che potrebbe portare Jeff Bezos e il suo equipaggio là dove nessun civile si era mai spinto prima. Nel superare il confine tra la Terra e lo Spazio, la Blue Origin realizzerà contemporaneamente due record: il diciottenne Oliver Daemen e la ottantaduenne Wally Funk diventeranno infatti il più giovane e la più anziana persona ad essere mai andati nello spazio.

EQUIPAGGIO BLUE ORIGIN: ECCO CHI È A BORDO DI NEW SHEPARD

Il lancio di oggi organizzato nei minimi dettagli da anni dalla Blue Origin di Bezos sarà il 16esimo volo di New Shepard: si tratta di un veicolo riutilizzabile che combina razzo e capsula e che deve il suo nome a Alan Shepard, il primo americano a essere andato effettivamente nello spazio. Si tratta però del primo vero lancio con un equipaggio ufficiale: l’obiettivo esplicitato da Bezos è «collaborare a costruire un futuro dove milioni di persone vivono e lavorano nello spazio».

Ebbene, per fare tutto ciò l’equipaggio oggi a bordo di di New Shepard è davvero particolare: uno studente astronauti 18enne olandese, Oliver Daemen (che sostituisce il misterioso miliardario che ha rinunciato all’ultimo al viaggio dopo aver speso 28 milioni di dollari per prendere parte all’impresa); l’aviatrice 82enne Wally Funk, una delle donne che avrebbe dovuto andare in orbita con la sonda “Mercury 13” ma che non fu mai definitivamente approvata; infine i fratelli Mark e Jeff Bezos.

COME SEGUIRE IN DIRETTA VIDEO STREAMING IL LANCIO BLUE ORIGIN

Se Branson ha battuto Bezos sul “tempo”, il miliardario n.1 di Amazon intende battere il “nemico” della Virgin sullo “spazio” arrivando a quel confine di 100 km dalla Terra mai raggiunto prima da un equipaggio di civili. La partenza è prevista per oggi 20 luglio alle 8 del mattino del Texas, circa le 15 in Italia, da Van Horn, il villaggio dove Blue Origin ha il suo storico quartier generale. Si tratta di un viaggio da soli 11 minuti ma carico di significato e di guadagni (in termini pubblicitari si intende): come spiega bene “Repubblica”, Blue Origin ha messo a punto un razzo a tutti gli effetti convenzionale con però una capsula «che si separa e permette di restate alcuni minuti in assenza di gravità prima di scendere e atterrare verticalmente, nel vicino deserto del Texas».

Si tratta di una conquista ma anche di un iniziale esperimento: il visionario Bezos vuole infatti riportare gli astronauti sulla Luna tramite il nuovo enorme lander lunare, così come anche le stazioni spaziali nell’orbita terrestre. Al momento Blue Origin è stata “superata” da SpaceX di Musk che ha già in mano un contratto con la Nasa, ma Bezos non se ne occupa: lui vuole un progetto a lungo termine per scrivere una nuova “storia” di ricerca e conquista delle stelle. Per seguire al meglio l’impresa di Bezos occorre sapere che la diretta video streaming sul canale YouTube di Blue Origin e su Focus.tv inizierà dalle ore 13.30, ma il lancio effettivo scatterà attorno alle ore 15.

Safety is and will always be our top priority. Hear from Gary Lai and Laura Stiles about our approach to safety and reliability. Watch the #NSFirstHumanFlight launch live on https://t.co/7Y4TherpLr pic.twitter.com/xiHJpOyQ2p — Blue Origin (@blueorigin) July 19, 2021





