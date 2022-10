Mark Caltagirone, chi è la mente dello scandalo?/ I dubbi e la “caccia” alla verità…

CHI C’È DIETRO MARK CALTAGIRONE

Sono passati quattro anni da quando lo scandalo Mark Caltagirone è scoppiato, eppure sono tante le cose che non sappiamo sulla vicenda che vede protagonista Pamela Prati e non solo. Non era la pandemia a tenerci a casa, ma la soap Pratiful, da seguire in tv, oltre che sui social. Il Grande Fratello Vip è riuscito a riaprire il caso facendo partecipare Pamela Prati alla nuova edizione, così potrebbero emergere nuovi retroscena, se non addirittura la verità sul caso.

In effetti, a quattro anni dall’inizio di questa pagina della storia della televisione italiana l’unica cosa di cui possiamo essere certi è che Mark Caltagirone non esiste, mentre non è ancora chiaro chi sia la vittima e chi sia il carnefice, sebbene la sensazione è che non si possa fare una distinzione netta. Non sarà d’accordo Pamela Prati, che si è sempre definita vittima di questo raggiro e sostiene di essere stata plagiata in un momento di grande vulnerabilità personale. La storia della relazione sentimentale inesistente tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, anche lui inesistente, è cosa nota, ma al Gf Vip è emerso anche il sesso telefonico tra la showgirl e il sedicente imprenditore. Chi c’era allora dietro questo “fantasma”? Chi è la mente dietro Mark Caltagirone?

MARK CALTAGIRONE, COS’È SUCCESSO NEL 2019

Il personaggio di Mark Caltagirone di fatto fu presentato da Pamela Prati, che lo definì l’uomo che l’aveva resa madre, prendendo due bambini in affido. Si disse, comunque, che era un uomo appartenente ad un gruppo imprenditoriale che portava il suo nome, premiato in Albania come miglior imprenditore italiano e costruttore di centri commerciali e ospedali in Cina, noto in Libia per la costruzione di oleodotti e con cantieri in Corsica. Non c’è mai stata traccia di tutto ciò.

Indizi e indiscrezioni fecero ingigantire il mistero sull’identità di Mark Caltagirone, soprattutto quando fece la telefonata in diretta a Live Non è la D’Urso. La telefonata fu sottoposta ad una perizia, le cui conclusioni smentirono il teatrino. Ma il colpo di scena arrivò a maggio, quando Pamela Prati decise di annullare le nozze con Mark Caltagirone per le “forti pressioni mediatiche“. Fu anche Eliana Michelazzo ad ammettere che Mark Caltagirone non esiste, dando vita ad un una serie di accuse incrociate che hanno di fatto creato ulteriore confusione su una vicenda di cui i telespettatori meritano di conoscere la verità.

