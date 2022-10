Mark Caltagirone, verità di Pamela Prati al GF Vip scatena la polemica/ “Imperdonabile sui figli”: le accuse

Mark Caltagirone esiste? La verità di Pamela Prati solleva nuovi dubbi e accuse

Pamela Prati ha svelato la sua verità sulla storia di Mark Caltagirone nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip. La versione dei fatti della concorrente del reality show, secondo cui sarebbe stata truffata, però, non ha convinto molti, i quali pensano che abbia tratto dei vantaggi dalla situazione, anche economici. A esprimersi sul caso, nei salotti televisivi, sono stati diversi personaggi noti nel mondo dello spettacolo: da Barbara D’Urso a Biagio D’Anelli.

Pamela Prati, Gf Vip/ Dimentica il caso Mark Caltagirone e...

“Molte persone si sono sentite un pochino prese in giro, io sinceramente mi sono sentita presa in giro, ma non ha importanza. Molto probabilmente è vero, ha ragione lei, ci sono stati dei truffatori e quindi lei era all’oscuro di tutto e per fragilità è andata nelle trasmissioni e anche da me”, ha affermato la conduttrice prima di introdurre l’argomento a Pomeriggio 5. In passato lei stessa l’aveva invitata in trasmissione per parlare della presunta storia d’amore, ma proprio una di queste ospitate si era conclusa con una furiosa lite.

Pamela Prati, arriva l'Ufficiale giudiziario al GF Vip?/ "Pignoramento per una causa persa": cos'è accaduto

Mark Caltagirone, verità di Pamela Prati a Gf Vip non convince: i diversi pareri

A spezzare una lancia a favore di Pamela Prati dopo quanto rivelato sul caso di Mark Caltagirone è stato anche Roberto Alessi. “Da tutta questa storia Pamela ne esce come vittima. È ovvio che come è stata incapace allora di gestire questa situazione lo è anche ora”, ha detto proprio a Pomeriggio 5. Poi ha sottolineato come “la cosa più grave sia lo sfruttamento dei bambini”.

La versione della showgirl invece non ha per nulla convinto Biagio D’Anelli, che le si è scagliato contro. “Perché hai posato in abito da sposa se era tutto finto? Hai anche percepito denaro per andare nei programmi televisivi, raccontare la tua storia e parlare del tuo amore. Hai percepito denaro per fare copertina di giornali in esclusiva per questa vicenda. Cara Pamela non è quella la verità che hai raccontato”, ha affermato sul suo canale YouTube.

Pamela Prati, Ufficiale giudiziario al Gf Vip?/ "Pignoramento per una causa persa…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA