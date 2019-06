Mark Caltagirone/ Video mai visto a Live Non è la d’Urso: mistero risolto? I dubbi

Mark Caltagirone, Marco Caltagirone o Marco Calta? E’ ancora mistero attorno all’ormai famigerata figura dell’evanescente imprenditore che si sarebbe fatto riconoscere per la sua bravura persino in Albania ma che qui in Italia lo avrebbero visto finora solo in pochi. Addirittura, forse, Pamela Perricciolo potrebbe essere l’unica “fortunata” ad averlo incontrato, ammesso che i tre nomi sopra citati corrispondano alla stessa persona che l’ex agente della Prati avrebbe incontrato nel suo ristorante di Roma. Sulla sua inafferrabile figura si continua a dire tanto, al punto da essere ormai diventato una sorta di metafora per definire l’evanescenza di qualcosa o qualcuno. Persino nell’ultima puntata del Grande Fratello 16 si è scherzato sull’inesistente Mark Caltagirone, al punto da essersi presentato nelle vesti di ospite d’eccezione, con tanto di tunica addosso riportante le iniziali “M C”. Peccato però che, caduta la maschera, nei suoi panni abbiamo ritrovato un simpatico Cristiano Malgioglio, pronto anche lui a prendersi gioco del caso mediatico del momento.

MARK CALTAGIRONE: IN ARRIVO UN VIDEO MAI VISTO

Secondo le anticipazioni sulla nuova puntata di Live Non è la d’Urso in onda questa sera, però, ci sarà modo di parlare ancora di Mark Caltagirone. Lo ha annunciato la stessa padrona di casa a poche ore dalla diretta, parlando di un “video mai visto” con protagonista proprio il finto ed ex promesso sposo di Pamela Prati. Di video a lui attribuiti, ad oggi ne abbiamo visti almeno due. Il primo è quello famoso postato sulle storie Instagram dall’ex showgirl sarda ed opportunamente ‘taggato’, in cui però si vede solo un polso e un profilo sbiadito, mentre è alla guida della sua auto. Il secondo, ancora meno chiaro, è quello della finta paparazzata organizzata da Pamela Perricciolo e che vede protagonisti la Prati con l’ormai famoso “uomo col cappellino rosso”. Ormai è chiaro che non si trattava affatto di Mark Caltagirone bensì di un amico di Donna Pamela. “Per convincermi a fare questa foto, Marco mi disse che prima del suo arrivo era opportuno mettere a tacere tutti facendomi fotografare con un uomo che somigliasse a lui. Mi disse a giorni sarebbe arrivato e tutto si sarebbe sistemato”, ha rivelato in merito l’ex diva del Bagaglino in una intervista a Chi. Oggi, dunque, vedremo un terzo video, forse definitivo, che probabilmente potrebbe contribuire ad offuscare ancora di più le idee sull’emblematico caso.

