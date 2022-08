Mark Hoppus, Blink 182/ “Dopo la chemio ho pensato al suicidio, ero depresso”

Mark Hoppus, il cantante e bassista dei Blink 182 durante un’intervista a People ha rivelato come nel pieno della sua battaglia contro il cancro abbia pensato al suicidio. Il frontman della band californiana aveva annunciato di essere in chemioterapia a giugno del 2021 per poi annunciare a tutti i suoi fan di aver sconfitto la malattia a settembre dello stesso anno.

Durante l’intervista il cantante ha rivelato quali sono stati i momenti più difficili della sua guarigione confessando: “Ero nel nostro soggiorno a piangere e a dire a mia moglie ‘Non so se ce la posso fare’, lei però è un tipo da ‘E cosa stai pensando di fare, ucciderti?’ Ed è proprio quello a cui stavo pensando”.

Mark Hoppus, la depressione dopo la diagnosi del cancro

Mark Hoppus a People ha rivelato di essere stato afflitto da una depressione che l’ha colpito ad aprile 2021 quando i medici gli hanno diagnosticato un linfoma diffuso di tipo B al quarto stadio: “Non avevo energia e me ne stavo sul divano da solo a cercare di superare la giornata”.

Il cantante però, grazie alla schiettezza di sua moglie Skye, con cui è sposato da 22 anni, è riuscito ad uscire dalla depressione in cui era caduto e successivamente anche a sconfiggere il tumore che gli aveva in pochi mesi cambiato radicalmente la vita.

