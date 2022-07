Marnie/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchcock con Sean Connery

Marnie è un film, del 1964, un thriller ad alta tensione psicologica che va in onda a partire dalle ore 23,40 di oggi, domenica 17 luglio 2022, sulla rete rosa di Mediaset Rete 4. La pellicola è liberamente tratta dal romanzo omonimo di Winston Graham ed è diretta dal grande maestro del brivido Alfred Hitchcock.

Gli interpreti principali sono: Tippi Hedren, Diane Baker, Sean Connery, Bruce Dern, Martin Gabel e Louise Latham. La colonna sonora del film è affidata al grande compositore Bernard Hermann e rappresenta l’ultima collaborazione con il regista. Si tratta di un vero capolavoro della storia del cinema anche se non molto spesso viene raccontato tra i principali lavori del maestro del giallo. Di sicuro però la sua costruzione è decisamente innovativa per i tempi tanto che risulta moderno ancora oggi circa 60 anni dopo la sua uscita.

Marnie, la trama del film

La vicenda è incentrata sulla vita di Marnie, una giovane donna psicologicalmente fragile e affetta da frigidità a causa di un trauma subito da bambina. La freddezza e la bellezza glaciale sono le caratteristiche principali della sua personalità, ma è anche cleptomane e bugiarda, infatti, riesce ad ingannare tutti grazie al suo aspetto serioso e austero. Riesce con abilità a farsi assumere presso tante aziende come segretaria, per poi rubare tutto il contenuto dalle casseforti. Furba e scaltra, riesce sempre a cavarsela perché cambia identità e nessuno riesce più a trovarla.

Un giorno, un vedovo e giovane industriale dal nome Mark Rutland, rimane colpito da lei vedendola lavorare come segretaria presso un suo conoscente. La donna mette in atto il suo piano abituale e fugge via derubando l’ufficio anche questa volta. Il suo segreto è quello di cambiare sempre colore dei capelli e modo di vestirsi, in modo da far perdere completamente le tracce di sé. Marnie va spesso a trovare la madre a cui è molto legata, nonostante non faccia altro che criticarla. Intanto, Mark Rutland, ha di nuovo modo di incontrare la donna presso l’ufficio del personale della sua società e nonostante il parere contrario del suo direttore, decide di assumerla.

Ma la donna, possiede il grave disturbo della cleptomania, pertanto, conosciuta la combinazione della cassaforte s’impadrnisce del denaro e ancora una volta scompare nel nulla. Il giovane industriale, comprende cosa sia successo, risolve la situazione aggiungendo il suo denaro a quello mancante e si mette alla ricerca di Marnie. Finalmente la trova e le propone un ultimatum, spinto dai sentimenti che nutre nei suoi confronti.

Se lei accetta di sposarlo, non la denuncerà e convincerà tutti gli altri derubati a non sporgere denuncia. La donna accetta, pur non essendo innamorata di lui. Nonostante i vari tentativi dell’uomo per essere ricambiato, la donna, purtroppo non riesce a lasciarsi andare. Tuttavia, Mark non si arrende e comprende che le fragilità e i disturbi psichici della sua amata sono dovuti ad un terribile trauma subito durante l’infanzia. Per questo motivo, decide di recarsi a casa della madre per tentare di dare una spiegazione al suo comportamento. La dura verità viene a galla e Marnie grazie all’affetto e all’insistenza del marito riesce a liberarsi dall’incubo che la tormentava e, finalmente, inizia a ricambiare l’amore di Mark.

