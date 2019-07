Marò, domani ultima udienza all’Aja/ Per Latorre e Girone sentenza in 6 mesi

Non è ancora chiusa la vicenda dei due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Entrambi da qualche anno sono a casa, nel frattempo i rapporti tra Italia e India sono tornati alla normalità, ma la vicenda cominciata nel febbraio 2012 è ancora aperta. Domani, lunedì 8 luglio, si aprirà l’ultima udienza all’Aja per cedere chi, tra Italia e India, abbia la giurisdizione per accertare le eventuali responsabilità dei due marò. I due sono accusati della morte di due pescatori indiani, scambiati per pirati, al largo del Kerala. Questa è l’ultima tappa della procedura avviata dal governo Renzi nel giugno 2015. L’udienza durerà due settimane, quindi fino al 20 luglio, invece la sentenza arriverà entro sei mesi. I rappresentanti governativi dei due Paesi apriranno il procedimento. Come riportato da La Stampa, si tratta dell’ambasciatore Francesco Azzarello per l’Italia e del sottosegretario agli Esteri Balasubramanian per l’India. Il team legale italiano rivendicherà la giurisdizione del caso: i due fucilieri di Marina godono dell’immunità all’estero che spetta agli agenti dello Stato nell’esercizio delle loro funzioni.

MARÒ, DOMANI ULTIMA UDIENZA ALL’AJA: SENTENZA IN 6 MESI

Massimiliano Latorre e Salvatore Girone erano imbarcati nell’ambito di un’operazione anti pirateria quel 15 febbraio 2012. La nave Enrica Lexie, battente bandiera italiana, navigava in acque internazionali. Due pescatori, Ajeesh Pink e Valentine Jelastine, rimasero uccisi al largo delle coste indiane. I due marò hanno sempre sostenuto di aver sparato colpi di avvertimento in acqua mentre si avvicinava il peschereccio. Temevano un attacco di pirati, peraltro frequenti in quel tratto di Oceano Indiano. Arrestati e trattenuti a Delhi per anni, nonostante non sia stato mai formulato un capo di imputazione dall’India ma sia stata ventilata l’ipotesi di una condanna a morte, Latorre e Girone sono rimasti invischiati in questa odissea. Le misure provvisorie della Corte li ha fatti tornare a casa per motivi umanitari, ma l’Italia si è impegnata a rimandarli a Delhi nel caso in cui l’arbitrato concedesse la giurisdizione all’India. L’udienza era prevista lo scorso ottobre, ma fu rinviata a causa della morte di uno degli arbitri.

