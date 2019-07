Marotta fa fuori Icardi e Nainggolan/ Affondo Inter: “Non fanno parte del progetto”

Beppe Marotta conferma su tutta la linea le notizie delle ultime settimane: Mauro Icardi e Radja Nainggolan non fanno parte del progetto dell’Inter targata Antonio Conte. L’amministratore delegato nerazzurro ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del via del ritiro di Lugano, parlando delle situazioni dei due calciatori senza troppi giri di parole: «Abbiamo già parlato con i diretti interessati: abbiamo spiegato loro la presa di posizione della società, Icardi e Nainggolan non rientrano nel progetto tecnico». Prosegue l’ex dirigente di Juventus e Sampdoria: «Sia Mauro che Radja sono degli ottimi calciatori e ottimi talenti, ma il talento da solo non fa vincere le partite. E’ la squadra che fa vincere un campionato, raggiungere l’obiettivo che ognuno ha prefisso: di conseguenza entrambi non rientrano nel nostro progetto, con la trasparenza e il rispetto che è loro dovuto».

INTER, MAROTTA FA FUORI ICARDI E NAINGGOLAN

Beppe Marotta si è poi soffermato sul futuro di Mauro Icardi: «Una cosa è affermare che il calciatore è sul mercato, questo lo abbiamo detto, ma un’altra cosa è rispettare quelli che sono gli aspetti contrattuali, un accordo collettivo che prevede comunque che il calciatore debba prendere parte agli allenamenti. Non vogliamo assolutamente venire meno ai nostri doveri, ma poi ci sono anche dei diritti come quello dell’allenatore di scegliere la formazione da mettere in campo». E quale sarà ora il futuro dei due calciatori? Il bomber argentino è sul taccuino di Juventus e Napoli, anche se le trattative andranno avanti nelle prossime settimane, mentre il centrocampista belga ha rifiutato le proposte giunte dalla Cina: vuole continuare a giocare in Italia, anche se per il momento non sono arrivate offerte.

