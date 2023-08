Marracash e Assia Pesenti stanno insieme/ Foto e baci in vacanza confermano: fuga d’amore a Pantelleria

Assia Pesenti è la nuova fidanzata di Marracash: i due paparazzati insieme in vacanza

Marracash ha ufficialmente un nuovo amore. Il settimanale Chi ha confermato le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi. La nuova fidanzata del rapper è Assia Pesenti. Secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, nonostante la 27enne abbia scelto di registrarsi con il nome Assia sui social, il suo vero nome sarebbe Asia. I due sono stati beccati mentre erano in vacanza a Pantelleria. Asia Pesenti ha 27 anni, è originaria di Bergamo e appartiene a una famiglia di ristoratori della zona. Nella vita oltre a fare la modella e anche fashion designer. Su Instagram ha esattamente due profili: assiapesenti e Assiensore.

Chi ha raccontato la nuova storia: “Da neo coppietta hanno preferito una fuga romantica a due, lontani da tutto, in una località che, per quanto gettonata, permette loro un minimo di riservatezza soggiornando in un hotel esclusivo e affittando una barca per andare nelle calette e nelle spiagge meno battute. Perché se c’è una cosa che Marracash ha capito dalla storia con Elodie è che l’attenzione del pubblico sulla sua vita sentimentale proprio non gli piace e non gli fa bene: “Tutto questo non fa per me”, ha detto. E ora ricomincia da Asia”.

Marracash, tra amore e musica: i prossimi impegni

Ricordiamo he Marracash ha deciso di fare le cose in grande nel 2023 annunciando la creazione di un suo Festival il Marrageddon. Commenta per primo La prima tappa sarà Milano il 23 settembre 2023 all’Ippodromo SNAI La Mura di Milano mentre il 30 settembre tutto l’evento si sposterà a Napoli all’Ippodromo di Agnano. Nel post di presentazione degli eventi si legge: “Preparatevi al MARRAGEDDON. Il mio primo Festival, un sogno che avevo da tempo. Il mio unico evento live nel 2023. Due tappe che legano due capitali del rap italiano: Milano e Napoli. Due location non convenzionali, la prima è la più grande in assoluto a Milano. Tante altre sorprese le sveleremo più avanti…”

