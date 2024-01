Mahmood, salta il duetto con Marracash/ Il retroscena sul brano ‘Cocktail d’amore’

Mahmood e il ‘featuring mancato’ con Marracash

Appassionati di musica e non solo in fermento; manca poco al Festival di Sanremo 2024 e l’attenzione non può che essere rivolta ad uno dei protagonisti ‘annunciati’: Mahmood. Il cantante è riuscito a trionfare per ben due volte nella kermesse, prima da solo e poi in duetto con Blanco. “Brividi” è l’ultimo brano con il quale ha conquistato l’Ariston e, in attesa di apprezzare la nuova creazione scelta per la competizione canora, il settimanale Chi rivela un retroscena sul suo ultimo successo: “Cocktail d’amore”.

Stando a quanto riporta il settimanale, il brano “Cocktail d’amore” di Mahmood avrebbe avuto buone possibilità di essere inciso in collaborazione con uno dei massimi rappresentati del rap italiano: Marracash. “Quando ha fatto sentire in anteprima il suo ultimo successo all’amico e collega, quest’ultimo è rimasto così colpito che ha chiesto a Mahmood di poter partecipare…”. Si legge così sul settimanale, ma a quanto pare le cose sono andate diversamente.

Mahmood, l’ira di Malgioglio per ‘Cocktail d’amore”

Il presunto duetto di Mahmood e Marracash sulle note di “Cocktail d’amore” – come racconta il settimanale Chi – sarebbe infatti sfumato nonostante l’ampio gradimento del rapper. “… I fan hanno perso l’occasione di ascoltare un duetto da record”, ed effettivamente osservando i numeri del singolo è lecito credere che un ‘featuring’ avrebbe giovato ulteriormente tanto agli streaming quanto al piazzamento nelle varie classifiche di gradimento e vendita.

Tra l’altro, per chi se lo fosse perso, la risonanza di “Cocktail d’amore” di Mahmood ha attirato l’attenzione di Cristiano Malgioglio poco dopo la sua uscita. Il paroliere – come riporta TgCom24 – ebbe da ridire sul pezzo accusando il collega di aver copiato il titolo di una sua celebre hit. “Quello è un titolo iconico legato al brano di grande successo che scrissi io e che fu portata al successo dalla povera Stefania Rotolo… Sono fuori di me, quello non è un titolo banale; è un titolo molto originale per una canzone talmente importante! Di fronte a queste cadute di stile, io divento una bestia”.

