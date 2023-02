Marracash, ex fidanzato Elodie: perchè si sono lasciati?/ Lei disse:”lo amerò di più in tutta la vita”

Marracash, ex fidanzato di Elodie, i perché della rottura e quel legame indissolubile: “Ci siamo uccisi a vicenda ma nostro amore non è finito”

Prima di fare sul serio con Andrea Iannone, la cantante Elodie è stata fidanzata con Marracash, rapper italiano di grande successo. I due hanno vissuto una grande storia d’amore, conclusasi al termine di una crisi maturata proprio durante la lavorazione di un disco. “Ci siamo lasciati mentre lavoravamo a quel disco e nel video di Crazy Love mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda“, aveva raccontato lei. Da allora non si sono mai placate le voci sulla loro relazione e sui veri motivi che li hanno spinti a separarsi. A quanto pare Elodie e Marracash avevano progetti diversi per il futuro o, più precisamente, coltivavano visioni differenti.

“Ma il nostro amore non è finito, si è solo trasformato”, aveva precisato Elodie, dicendo che per lei “Fabio è famiglia“. Insomma, nonostante la rottura, la cantante e Marracash sono rimasti in ottimi rapporti, anche se entrambi sembrano aver voltato pagina, sentimentalmente parlando. Per quanto riguarda lui, si era ipotizzato un flirt con Rosamaria Tempone, tuttavia mai confermato. Lei, invece, pare sulla buona strada con Andrea Iannone.

Elodie e la storia d’amore con Marracash: “Nessuno mai alla sua all’altezza”

In un’intervista concessa a Peter Gomez, qualche tempo fa, Elodie aveva però fatto intendere di essere disillusa sull’amore. E a proposito della storia d’amore conclusa con Marracash aveva detto: “E’ la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”. Una dichiarazione forte, difficilmente decifrabile. Certo è che Fabio Bartolo Rizzo, in arte Marracash, resterà per sempre una persona importante per Elodie.

“Fabio tuttora è una persona molto importante per me. Se ho bisogno di un parere, se ho un’idea, un dubbio, spesso mi confronto con lui. Lui rimase molto affascinato da me come essere umano perché ero diversa da quello che facevo vedere in tv“, le parole di Elodie. “Mi diceva che la mia storia era il punto di forza. Io, però, avevo ancora molta paura della critica, cosa che oggi ho sempre meno”.











