Marracash, fidanzato di Elodie/ Lei: “è il rapporto più bello della mia vita”

Marracash è il fidanzato di Elodie, la cantante di “Andromeda” e “Guaranà”. Una storia nata proprio grazie alla musica visto che la cantante di Amici e il rapper si sono ritrovati a duettare nella hit “Margarita”. Un brano che ha scalato i vertici delle classifiche italiane diventando un grandissimo successo e non solo, visto che proprio grazie al brano e al video della canzone i due si sono innamorati. A raccontarlo è stata proprio Elodie che, durante un’intervista rilasciata al settimanale Grazia ha rivelato: “Inizialmente non mi era simpatico. Ci somigliamo, ma esterniamo le cose in modo diverso. Sul set del video di Margarita ero in costume, ballavo. Lui mi metteva a disagio. La sera poi gli ho scritto un messaggio per invitarlo a cena”. La scintilla è sicuramente scattata grazie a Margarita, un brano che ha un significato davvero importante per Elodie: “è stato importantissimo sia lavorativamente che sentimentalmente, è uno di quelli a cui sono più legata visto che ha generato una serie di cose molto importanti nella mia vita, tra cui Fabio. All’inizio non mi era simpatico, ma era uno stupido pregiudizio. Ho subito cambiato idea. Ci somigliamo un po’, siamo una coppia facile all’occhio.”

Marracash e Elodie: quarantena di discussioni

L’amore tra Marracash ed Elodie prosegue a gonfie vele, ma la coppia durante il lungo periodo di quarantena per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus non nasconde di aver vissuto dei momenti di grandi difficoltà. A rivelarlo dalle pagine de Il Fatto Quotidiano è stata proprio l’interprete di “Andromeda” che ha dichiarato: “abbiamo avuto discussioni, come tutti. Marracash è un uomo non facile. E io sono una donna complicata”. Nonostante le discussioni, assolutamente comprensibili, la coppia non è in crisi, anzi tutt’altro. Il rapper parlando proprio della compagna l’ha definita “imprescindibile” al di là di ogni cosa visto che in un rapporto d’amore le differenze vanno vissute non come un limite, ma come possibilità di confronto e crescita. Nonostante l’amore procede alla grande, la coppia al momento non sta pensando né al matrimonio né tantomeno alla possibilità di mettere su famiglia. A smentire le indiscrezioni è stata proprio la cantante che alla stampa ha precisato: “se diventerò presto mamma? Io non mi sento pronta ad avere figli, mi sento ancora piccola”. Una cosa è certa: Elodie è follemente innamorata di Marracash su cui ha detto: “crede in me. E lo fa perché è onesto, non perché è il mio fidanzato. Io vivo con i piedi per terra, lui guarda lontano. Lui mi porta su, mi fa respirare. Per me un rapporto deve essere così. Siamo amanti, amici, nemici, siamo tutto. Quello con lui è il rapporto più bello della mia vita. A 20 anni convivevo con un ragazzo di Lecce, mi comportavo come una signora. Oggi che ne ho quasi 30 sono più leggera, più ragazzina”.



