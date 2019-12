Marracash, video Le Iene/ “Mi chiamavano marocchino. Elodie? Una verace”

Marracash, all’anagrafe Bartolo Fabio Rizzo, si racconta in un’intervista a “Le Iene”. Il rapper parla delle sue origini di periferie in un quartiere di case popolari. «Mi chiamavano marocchino per riconoscermi dagli altri Fabio e per i miei lineamenti del sud». Il King del rap confessa anche di aver avuto un’infanzia molto particolare: «Quando ero piccolo avevo la mentalità di rubare qualsiasi cosa». E non sono mancate le risse: Marracash ne ha ricordata una che ha avuto alle medie. «Avevo tutti i miei amici intorno che mi facevano il tifo». Ma gli è capitato anche di prenderle: «Un bello sberlone… e sono dovuto pure stare zitto!». Nell’intervista parla anche del bipolarismo: «L’ho capito perché ho dei lunghi momenti di depressione alternati con momenti in cui sono troppo attivo e non riesco a dormire, ma è una cosa che gestisco». Intanto ha lanciato il nuovo album “Persona” di Marracash, che è disco di platino. L’album ha esordito al primo posto della classifica dei dischi (restandoci per due settimane consecutive), dei vinili e della Top Singoli, con 12 pezzi nelle prime 13 posizioni. Inoltre, il disco ha superato i 110 milioni di stream.

MARRACASH, IL BIPOLARISMO E QUELLA RELAZIONE TOSSICA…

Anche a L’Assedio da Daria Bignardi ha affrontato argomenti “tosti”. Con questo album vuole infatti raccontare chi c’è dietro il personaggio Marracash: «In tre anni è successo un po’ di tutto, c’è stata una fase di depressione iniziale». A proposito del suo lieve bipolarismo, ha detto: «Di questa bipolarità me non sono accorto anche per le mie fidanzate, poi ho avuto una conferma dopo King del Rap (l’album uscito nel 2011, ndr). Ho avuto un momento di euforia estrema, non riuscivo più a dormire e stavo a mille. Mi è stato diagnosticato il disturbo lieve da entrambi gli specialisti, psichiatra e psicologo». Ha avuto un peso anche la fine di una storia d’amore complessa durata un anno e mezzo, che Marracash ha definito tossica. «Ho avuto una relazione drammatica, molto tossica e pesante. Per lei ho rischiato pure l’arresto. È stato un incubo, non c’era niente di positivo. Litigavamo tantissimo. Quando ci siamo lasciati, ho scoperto che lei aveva dei problemi, diceva bugie in modo compulsivo, era una narcisista maligna, il peggio del narcisismo».

MARRACASH “ELODIE? UNA VERACE, CI SIAMO TROVATI”

Da questa storia d’amore difficile Marracash è uscito da solo. Ha cominciato a frequentare un analista che gli ha fatto capire che questa persona non stava bene. E così ha avuto un calo di autostima perché non riusciva a capire come aveva fatto a finire in quella situazione. «È come la sindrome della vecchietta truffata che se la prende con se stessa. Bisogna perdonarsi, ho capito che era indipendente da me», ha raccontato a L’Assedio. Ora nella sua vita c’è Elodie: «Sono felice, ho superato la cosa ma comunque parlo di quella storia difficile. Lei è romana, anche lei è delle case popolari, una verace. Ci siamo trovati». Non è mancato un riferimento al mondo dei social: «Sono dominanti per chi aspira a diventare popolare. Promuovi una vita splendida con i momenti più belli. È falsato, e questo butta tutti giù». E questo provoca uno stress continuo nel mantenere quello “standard” e nel vederlo. «Il social network è fatto per suscitare invidia negli altri. È normale che lo faccia un artista perché fa parte della sua arte, ma è assurdo che lo facciano tutti».





© RIPRODUZIONE RISERVATA