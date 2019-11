Marracash/ La storia con Elodie:”Incastro meraviglioso di pianeti” (L’Assedio)

Il rapper Marracash, al secolo Fabio Bartolo Rizzo, sarà uno degli ospiti della puntata di questa sera de “L’assedio”, il talk show nuovo di zecca condotto da Daria Bignardi sul Nove e che da qualche settimana ha preso il via: nell’appuntamento in programma oggi a partire dalle 21.25 e in cui verranno intervistati pure Carlo Calenda, Michela Murgia, il fumettista Gipi, Annalisa Corrado e Gino D’Acampo, tuttavia i riflettori saranno puntati specialmente sull’artista hip hop originario della Sicilia ma cresciuto artisticamente a Milano, nel quartiere della Barona, non solo perché nell’ultima settimana è stato pubblicato ufficialmente “Persona”, l’ultimo lp di inediti di Marracash per un disco che segna una nuova tappa di una lenta ma inesorabile evoluzione musicale, ma anche perché dopo l’uscita allo scoperto la sua relazione con la cantante Elodie Di Patrizi sta monopolizzando da settimane siti e magazine di gossip e addirittura qualcuno come J.Ax mormora che non solo tra i due è amore allo stato puro ma che, stante così le cose, in ballo ci potrebbe essere presto anche la nascita di un bebè, nonostante i diretti interessati sul punto abbiamo preferito glissare…

MARRACASH, DOMINIO ASSOLUTO DELLE CHART CON “PERSONA”

Nella puntata di questa sera de “L’Assedio” dunque Marracash avrà modo di parlare della sua ultima tappa professionale e, inevitabilmente, pure dei recenti sviluppo di quella sentimentale. L’artista milanese che lo scorso maggio ha toccato la fatidica soglia dei 40 anni ha vissuto infatti una vera e propria settimana da record grazie alla sua ultima fatica discografica: se il tour con cui presenterà dal vivo “Persona” a partire dal prossimo aprile ha visto le date del 3 e 4 a Milano di quel mese andare sold-out in meno di 48 ore, ed essere “costretto” ad aggiungerne una terza per il 18 per non scontentare i fan, è ancora più clamoroso quello che è successo nella Top Ten stilata dalla FIMI (Federazione Industriale Musica Italiana. “Persona è disco d’oro in una sola settimana” ha scritto Marracash su Instagram ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a questa piccola impresa, ma non va dimenticato nemmeno che il rapper milanese sta letteralmente monopolizzando le chart dei singoli e dei dischi più venduti con un curioso record dato che oltre al primo posto ha piazzato ben nove brani nelle prime dieci posizioni della categoria Top Singoli, avvicinandosi ad exploit del calibro di artisti quali Ed Sheeran.

MARRACASH LA SUA STORIA CON ELODIE…

Ad ogni modo, è soprattutto la love story tra Marracash e l’ex concorrente di “Amici di Maria De Filippi”, Elodie Di Patrizi, a occupare stabilmente le home page non solo dei siti di gossip ma pure quelli di informazione musicale: i due oramai sono inseparabili e dalle dichiarazioni rilasciate da entrambi negli ultimi tempi pare che il loro non sia un semplice flirt ma un amore con tutti i crismi. Come è noto i due artisti si sono conosciuti meglio e subito piaciuti sul set del videoclip “Margarita”, brano che la scorsa estate ha visto andare in scena un loro fortunato featuring. E ora con l’arrivo dei 40 anni, l’uscita di uno dei suoi album più importanti e la nuova love story sembra che Marracash sia entrato decisamente in una fase totalmente nuova della sua vita: in una intervista concessa di recente a “Il Fatto Quotidiano” il rapper non solo ha accennato ai problemi mentali di cui è stato vittima in passato ma ha speso parole al miele per la sua fidanzata e collega. “Un incastro meraviglioso di pianeti che ci ha permesso di non perderci di vista” ha detto Marracash a proposito della loro storia e del modo in cui è nata, arrivando per lui in un periodo di ‘rinascita’ non solamente artistica ma pure professionale.



