MARRY ME – SPOSAMI, CANALE 5/ Curiosità, trama e cast del film con Jennifer Lopez in streaming su infinity

Marry me – Sposami, le curiosità del film in diretta streaming su Mediaset Infinity

Andiamo a scovare le curiosità della commedia sentimentale Marry me – Sposami, in onda oggi, martedì 4 giugno 2024, su Canale 5 alle 21:30 e contemporaneamente in diretta streaming su Mediaset Infinity.. Per realizzare questo film sono stati necessari circa 45 giorni e in particolare le riprese sono partite all’inizio del mese di ottobre del 2019 è terminate il 22 novembre. Un’altra curiosità riguarda la colonna sonora. Tutte le varie canzoni che ne fanno parte sono state interpretate magnificamente da due protagoniste del film come Maluma e Jennifer Lopez. La pellicola rientra nella lunga lista di lavori cinematografici la cui proposta ai botteghini è stata più forte rimandata per via delle problematiche causate dalla diffusione della pandemia di covid-19. Ha ottenuto diversi riconoscimenti In particolare ha ottenuto il premio MTV Movie & Tv Awards come miglior canzone per l’interpretazione offerta da Jennifer Lopez nel pezzo On My Way (Marry Me).

Caso Cristiano Iovino-Fedez: cos'è successo, cosa rischia/ Selvaggia Lucarelli "Non ci sarà archiviazione"

Marry me – Sposami, diretto da Kat Coiro

Va in onda stasera il film di genere commedia sentimentale Marry Me – Sposami. Il film è stato realizzato nel 2022 negli Stati Uniti d’America dalla Universal Pictures in collaborazione con diverse case cinematografiche, tra cui Kung Fu Monkey Productions, Nuyorican Productions e Perfect World Pictures.

Amici 2024, Dustin Taylor e Isobel Kinnear stanno insieme? Silenzio rotto sul gossip/ Indizi social e rumor

La regia di Marry Me – Sposami è firmata da Kat Coiro, che ha diretto diversi episodi per alcune serie televisive celebri, come Modern Family, Streghe e Giudice Amy. Il soggetto è tratto da una graphic novel realizzata da Bobby Crosby, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Harper Dill, John Rogers e Tami Sagher. Le musiche della colonna sonora inevece sono state composte da John Debney, candidato all’Oscar per le musiche de La passione di Cristo, di e con Mel Gibson.

La protagonista indiscussa del film Marry Me – Sposami è la cantante, attrice e ballerina Jennifer Lopez, che recentemente sta facendo molto parlare di sé in cronaca rosa, per una presunta crisi col marito Ben Affleck. Al suo fianco c’è Owen Wilson, uno dei più noti comici americani che abbiamo visto in tante commedie di successo, come Ti presento i miei e ZoolanderCompletano il cast Maluma, Sarah Silverman, John Bradley, Michelle Buteau e Jimmy Fallon.

Pandoro gate, cos'è successo e significato/ Chiara Ferragni cosa rischia? "Colpevole anche senza processo..."

La trama del film Marry me – Sposami: sposare letteralmente il primo che capita

In Marry me – Sposami viene raccontata la storia di una superstar del mondo del pop di nome Kat. Purtroppo la sua vita sentimentale non è altrettanto soddisfacente, perché reduce da una serie di matrimoni finiti ancora prima di iniziare, con tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Oggi sta portando avanti una relazione con il fidanzato Bastian e in qualche modo vorrebbe trovare il modo di essere felice.

Il momento sembra veramente opportuno, perché i due propongono una hit intitolata Marry Me che velocemente conquista il primo posto delle classifiche dei pezzi più venduti negli Stati Uniti d’America. I due però cercano di sfruttare questa nuova notorietà per ottenere il massimo di riscontro dal punto di vista economico e dalla pubblicità. In particolare, organizzano le loro nozze in streaming e durante uno dei tanti concerti. Nella vicenda avrà un ruolo anche un semplice insegnante di matematica, a sua volta reduce da un fallimento matrimoniale, il quale sta cercando di ricomporre la sua vita.

Una sua collega riesce a convincerlo a partecipare a questo concerto insieme alla figlia Lou che è una grande fan di Kat. L’obiettivo non è soltanto quello di rendere felice la figlia, ma anche di ricostruire lentamente con lei un rapporto degno di padre-figlia. La vicenda prende una strana svolta quando si scopre l’infedeltà Bastian e, durante il concerto, la pop star nota tra la folla un cartello che proprio quell’insegnante aveva tra le mani e nel quale c’era scritto Marry me, ossia sposami. Travolta dalla rabbia e non sapendo come fare per gestire quella situazione in diretta televisiva decide di far salire sul palco l’uomo e addirittura di proporgli il matrimonio.

Lui è a sua volta frastornato e alla fine incredibilmente decide di accettare la proposta. I due convolano a nozze con la cantante che cerca di sfruttare il tutto per avere un ritorno dal punto di vista pubblicitario, ma alla fine si renderà conto che l’amore, quello vero, arriva quando meno lo si aspetta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA